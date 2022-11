Lalo España se involucra en la polémica por chiste de Platanito sobre Debanhi.

Platanito se metió en tremendo lío después de hacer un chiste de mal gusto sobre el feminicidio de Debanhi Escobar, hecho que cimbró al país por la forma en que se dieron los hechos, ya que la joven fue encontrada sin vida al interior de una cisterna del motel Nueva Castilla luego de haber acudido a una fiesta con amigos, quienes la dejaron ir sola a altas horas de la noche.

El caso de Debanhi Escobar se actualiza.

Esto desató el malestar de Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, padres de la joven finada, quienes pidieron que corrieran a Sergio Verduzco (nombre real del comediante) del país y aseguraron que procederían legalmente contra él.

La broma fue de mal gusto y poco atinada, por ello Platanito salió a pedir disculpas a través de sus redes sociales: Hace poquito en una de mis presentaciones toqué un tema o hice un chiste de humor negro de un tema inapropiado, de un tema hiriente y poco sensible para la sociedad mexicana y, en especial, a todas las mujeres”.

“Estoy preocupado, al igual que ustedes, de la situación que vive el país. Soy un hombre sensible, mortificado y hasta la madre de lo que sucede en el país. Soy consumidor del humor negro y decidí meterle el humor negro a mi trabajo y sé que a veces puedo llegar a lastimar a algunas personas, no es mi intención, se los juro, mi intención es sacarles risas, sonrisas y hacerles olvidar lo que vivimos en el mundo y nuestro país.

Siento que soy un payaso irreverente, soy un payaso insensato y acepto que toqué un tema que no debería haber tocado jamás y siento que lo hice en el momento equivocado”, finalizó. Con todo y eso, Mario Escobar señaló que su postura seguía siendo la misma y este día presentaría una queja formal ante el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred).

¿Qué dijo Lalo España? Famosos como Alfredo Adame se pronunciaron al respecto y recientemente hizo lo propio Lalo España, quien durante la alfombra roja de “El poderoso Victoria” mencionó que la violencia contra las mujeres es un tema muy delicado y escabroso.

“Son temas muy delicados, son temas muy escabrosos. Yo creo que hoy en día hay que tener mucho cuidado y ser muy selectivos. Yo a Platanito lo estimo, todo mi aprecio, pero son temas muy escabrosos. Me decía mi hermano ayer: ‘Imagínate que sea tu familia’ es muy peligroso, hay que ser prudentes”, sentenció.

Así mismo, el actor dijo que no quería ahondar mucho en el tema y prefería no hacer bromas con este tipo de cuestiones y situaciones. “Ya son opiniones de cada quien, si a mí me preguntas, yo en mi visión, trataría de no meterme con temas tan dolorosos”, añadió.