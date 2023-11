Larisa Mendizabal revela en exclusiva para Ventaneando, la increíble manera en que se enteró de que su expareja Augusto Bravo la engaña nada menos que con Adianez Hernández, esposa de Rodrigo Cachero, padre de su hijo Santiago.

¿Qué dijo Larisa Mendizabal? Larisa Mendizabal reveló a nuestros micrófonos que “Rodrigo Cachero, el papá de mi hijo se da cuenta y, entonces le habla a Augusto y le dice: ‘Si no le dices tú a Larissa, le voy a decir yo’, entonces ya me tuvieron que decir”.

¿Augusto Bravo temía por la forma en que le fuera a decir Rodrigo?

Al preguntarle a la actriz si Augusto Bravo temía que Rodrigo Cachero le dijera la verdad, Larisa Mendizabal declaró que “supongo que para él también fue un shock que le llame Rodrigo y le diga ‘si no le dices tú a Larisa, le digo yo’, entonces me lo soltó como pudo”.

¿Larisa Mendizabal está yendo a terapia?

Larisa revela que tanto ella como Rodrigo Cachero están acudiendo a terapia psicológica por el impacto emocional de la traición sufrida y se ofrecen apoyo mutuo cuando la angustia los avasalla.

“Sí, estamos en contacto por teléfono o por Whats, la verdad es que para él también ha sido muy difícil. Desde el día uno dijimos: ‘Nadie nos va a entender como uno al otro en esta situación’ y pues nos hemos tratado de apoyar, de pronto yo estoy como mal a las 2 de la mañana y le marco, y lo despierto, entonces me calma. Luego él está mal y (me dice) ‘estoy ansioso’ y yo estoy bien, entonces, cuando se puede estamos en contacto”, recalcó Larisa Mendizabal.

Al preguntarle a Larisa Mendizabal si Rodrigo Cachero también está yendo a terapia, la actriz declaró que “sí, de lo que me ha contado también (está yendo a terapia). Retomar ahora la terapia ahorita ha sido de gran ayuda, no me queda de otra, o sea, uno va por la vida decidiendo si te quedas con el resentimiento, el enojo o el dolor, o tomarlo para crecer y en eso estoy ahorita”.

¿Rodrigo Cachero se está divorciando de Adianez Hernández?

Además, Larissa revela que Rodrigo Cachero ya inició los trámites de divorcio de Adianez Hernández. “Sí, me parece que están como en trámites, es lo único que sé, no te sé decir mucho de ellos”, finalizó.