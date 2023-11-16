Luis Miguel ofreció su segundo concierto en Monterrey, mientras era citado por las autoridades en la CDMX

Mientras en la Ciudad de México se esperaba que compareciera en la Fiscalía, por el reclamo de pensión alimenticia que Aracely Arámbula le ha hecho para sus hijos, Luis Miguel ofreció su segundo concierto en Monterrey, donde al final, fue captado de nueva cuenta por nuestras cámaras, yendo a cenar a otro famoso restaurante de la ciudad.

De nueva cuenta, iba acompañado por su hija Michelle Salas, el esposo de ella, Danilo Díaz Granados, así como por su hermano Alex Basteri, su novia Mariana Otero y el empresario Alberto Santos.

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¿Qué pasó en el restaurante en el que estaba cenando Luis Miguel?

Por cierto que, mientras el cantante permanecía en el interior, las alarmas se encendieron debido al arribo de un grupo de policías que pidieron el ingreso al lugar, pero ¿acaso iban por Luis Miguel?

Al final, se trató de una falsa alarma y trascendió que los oficiales estuvieron ahí, debido a que ya pasaban de las dos de la madrugada, hora en que bares y restaurantes de la ciudad, ya no deben vender bebidas alcohólicas.

Pasado el sobresalto, Luis Miguel salió muy sonriente e incluso saludando a un grupo de eufóricas fanáticas que lograron acercarse, a pesar del cerco de seguridad y las sombrillas negras, con las cuales, su equipo pretendía cubrirlo a él y sus acompañantes.

Por supuesto que a pregunta expresa sobre qué opina sobre la demanda de Aracely Arámbula en su contra, Luis Miguel no contestó.

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Este jueves, Luis Miguel ofrecerá su tercer y último concierto en Monterrey, para luego, continuar con su gira en la Arena Ciudad de México, el próximo lunes.

