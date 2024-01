Larisa Mendizabal niega haber demandado a su ex Augusto Bravo

La actriz Larisa Mendizabal desmiente lo publicado por una revista en donde se asegura que demandó a su ex, Augusto Bravo, exigiéndole dinero por los 11 años que vivieron juntos, antes de su infidelidad con Adianez Hernández.

Te puede interesar: Rosenda Puentes lamenta el desalojo que se vive en casa de Juan Gabriel

Larisa Mendizábal desmiente haber demandado a su ex, Augusto Bravo

¿Qué dijo Larisa Mendizabal?

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Larisa Mendizabal declaró que “la verdad ya me da risa porque esta señora se ha dedicado a decir puras mentiras, la verdad. Por supuesto, no es cierto que yo demandé a Augusto”.

También te puede interesar: Yalitza Aparicio no descarta la idea de seguir con su carrera de docente

“Sí firmamos un convenio de fin de concubinato, como se firma un convenio de divorcio, más o menos igual y en el que los dos estuvimos de acuerdo, desde el principio lo hablamos, no hubo bronca. Una cosa es un convenio y otra es cosa es una demanda. No hay una demanda, no es cierto que yo lo estoy presionando para que me dé dinero”, recalcó a nuestras cámaras Larisa Mendizabal.

¿Augusto Bravo la está apoyando económicamente?

“Por supuesto que no es cierto (que lo haya demandado)”, añadió Larisa Mendizabal y reconoció que “(Augusto) me está apoyando económicamente, él desde que pasó todo este rollo y se fue de mi casa, me dijo ‘yo te voy a seguir apoyando en lo que vemos qué onda’, porque todo fue como muy sorpresivo”.

Te puede interesar: El museo de Juan Gabriel está por inaugurarse, ¿cómo va el proceso?

¿Hasta cuándo la seguirá apoyando?

Al preguntarle sobre si el convenio que firmaron tiene una fecha de vencimiento, Larisa Mendizabal sentenció que “legalmente, se supone que los años que duramos juntos, que son 11 y hablamos como en súper buena onda los dos, evidentemente espero que no sean 11 años, (le dije) nada más déjame organizar mi vida”. Larisa Mendizabal se presenta actualmente en teatro, en la casa del Indio Fernández, con la obra “Mientras llegabas”.