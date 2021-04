“Si yo caigo, tú también caes”, amenazó Larry Ramos a Ninel Conde.

Luego de la detención de Larry Ramos, Ninel Conde no lo ha apoyado, ¡así que el empresario la amenazó! Según él, ella recibió mucho dinero también.

Luego de que Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, fuera acusado y detenido por fraude millonario, ¡el “bombón asesino” se ha hecho de la vista gorda, pues no ha apoyado en nada a Ramos. ¡Por lo que el empresario ya la amenazó! Pues dice que ella también llegó a recibir dinero. Te contamos los detalles.

Larry Ramos amenaza a Ninel Conde “si yo caigo, tú tambien caes”.

Antes de que ocurriera el matrimonio, que por cierto ya no sabemos si fue real o no; amigos, familiares, conocidos y prensa, ¡le advirtieron a Ninel sobre Ramos! Ya que bien dicen que si el río suena, es porque agua lleva, ¡ahora la cantante está sufriendo las consecuencias de su decisión! A pesar de que salió a decir que no se casaron legalmente.

Recordemos que ya se investigaba a Larry Ramos por defraudar a 200 personas en Estados Unidos, ¡una de ellas la cantante mexicana Alejandra Guzmán! Todo muy bonito hasta que se detuvo a Ramos, ¡y ahora Ninel quiere deslindarse! Pero al parecer no será nada sencillo, pues el empresario ya la amenazó.

Uno de los amigos de Larry Ramos, dijo a la revista TV Notas, ¡que nadie se mete con Larry! Y que incluso su mujer, Ninel Conde, ¡no se salva de esta! ¡Qué fuerte! Contó los detalles de su detención, al parecer, fue detenido cuando viajaba a Texas para acompañar a Ninel a una de sus presentaciones, pero el FBI lo agarró, mientras que a Ninel la dejaron ir y supuestamente solo tomó su maleta, miró con desprecio a Larry y se fue sin siquiera despedirse, ¿será?

Después de la detención y la liberación por fianza, Ninel y Larry no han tenido comunicación, ¡claro, esto no le conviene a Conde! Supuestamente la cantante no responde a sus llamadas ni mensajes, ¡así que por las malas, Ramos afirmó que Ninel está metida hasta el cuello y “si no me apoya, me la llevo por delante”! Comentó el amigo.

¿En qué terminará todo esto? Te seguiremos contando.

