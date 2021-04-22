Detienen a Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, por fraude millonario.

¡Detuvieron a Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, por un fraude millonario en Estados Unidos! Presuntamente 21 millones de dólares a más de 200 personas. Se decía que la cantante también habría sido detenida, pero sus representantes lo desmintieron. Horas después Ramos fue puesto en libertad, ¿qué fue lo que sucedió? Te contamos los detalles.

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Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, fue detenido por fraude.

Se empezó a rumorar que Ramos acompañó a Ninel a la entrega de los Latin American Music Awards 2021 en Miami, Florida, ¡y después de la ceremonia lo detuvieron! Pero la información fue negada. En una entrevista telefónica, Cinthia Velarde, ex-mánager de Alejandra Guzmán y una de las mujeres a las que Ramos defraudó, dijo que la detención había sido días antes, el viernes 16 de abril. ¡Pero no se supo sino hasta este martes! “No sé si ella (Ninel), pero él sí. Ese detalle lo tienen los abogados”, dijo Velarde.

Todo parece indicar que detuvieron a Larry por cargos de: delitos electrónicos y conspiración de fraude con delitos electrónicos, pues comenzó a circular su número de registro de detención, en donde aparecen los detalles.

Recordemos que en febrero de este año se filtraron audios en los que Larry Ramos acepta que había cometido fraudes. Cinthia Velarde y Guillermo Carvajal, ex-managers de Alejandra Guzman, revelaron dichos audios en los que se escucha a Ramos pedirles que lleguen a un acuerdo para culpar a un tercero.

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¿Ninel Conde estuvo involucrada en dichos fraudes?

A través de un comunicado de sus representantes legales, se dijo que Ninel Conde es “totalmente ajena” a los hechos que llevaron a la detención de Larry Ramos. “Es válido dejar claro que la relación personal entre ellos nunca estuvo vinculada a ninguna sociedad de negocios o de otra índole, como algunos han querido dar a entender por darle un tinte más amarillo a la nota... Derivado de los hechos del día de hoy, deseamos que se resuelva cualquier situación en tiempo y forma y resulte lo mejor para las partes de acuerdo con el marco de ley. Ella se encuentra tranquila y confiando en Dios y sus tiempos”.

Horas después de la detención Ramos pagó una fianza para quedar en libertad, mientras su caso se resuelve en la corte, ¡pero no puede salir de Florida!

Estaremos pendientes de más información al respecto.

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