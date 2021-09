Se filtra audio de Larry Ramos, pareja de Ninel Conde, anticipando su fuga.

La fuga de Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, continúa dando de qué hablar entre el público mexicano, después de que se quitara el grillete electrónico y huyera de Miami, Florida.

Larry Ramos también estafó al exmánager de Alejandra Guzmán

Exmánager de Alejandra Guzmán nos habla sobre caso de Larry Ramos.

Fuertes detalles salieron a la luz en las últimas semanas, como un audio que Cinthia Velarde hizo llegar a la redacción de Ventaneando.

La exmánager de Alejandra Guzmán, quien también fue estafada por el colombiano, filtró un audio donde Larry Ramos pensó en escapar y hasta en cometer suicidio.

“Estimada Cinthia, el cielo es testigo de que jamás le he quedado mal a nadie y esta vez no será la excepción. Me gusta irme por los peores escenarios… uno es perderme, huyo, me desaparezco y que nunca me vean la cara”, subraya el mencionado audio.

Larry Ramos pensó en 5 posibles opciones para enfrentar su polémica tras defraudar a múltiples personas a través de un esquema piramidal.

“La otra es suicidarme, quitarme la vida, que es lo más preciado que tiene una persona y así hacer sufrir a mi familia. La opción tres es declararme en bancarrota, eso va en contra de mis principios y de mi ser. La cuarta opción es que me demanden y me destruyan moralmente. La quinta opción es decir la verdad, litigar el contrato y comprometerme a un plan de pago”, expresó el esposo de Ninel Conde.

Víctimas temen por su seguridad tras la fuga de Larry Ramos

Guillermo Carvajal, Cinthia Velarde, José Moncada y múltiples víctimas escucharon la noticia de la fuga de Larry Ramos a través de los medios de comunicación.

El pasado viernes 3 de septiembre, José Moncada se comunicó al foro de nuestro programa Ventaneando, donde reveló que se resguardó con sus hijos y en un hotel por miedo a Larry Ramos.

En otros temas, Ninel Conde se ha mantenido hermética de la situación, y su equipo de trabajó pidió comprensión para la dolorosa situación que atraviesa la cantante mexicana.

El Bombón Asesino también ha mandado misteriosos mensajes a través de Instagram, con los cuales está dando carpetazo a la polémica en su vida.

