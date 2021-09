Sergio Mayer quiere ayudar a Ninel Conde pese a polémica con Héctor “N”.

Sergio Mayer explicó que ayudaría a su amiga Ninel Conde, en lo que esté en sus manos, siempre y cuando todo sea en el marco legal.

La también actriz podría ser solicitada por la autoridad en Estados Unidos, tras la reciente fuga de su pareja Larry Ramos.

Sergio Mayer dijo que los temas fiscales no le competen

En entrevista con nuestro matutino Venga la Alegría, el exdiputado dijo que no podía hablar mucho con respecto al caso de ‘El Bombón Asesino’ y su esposo porque no le competía, pero le deseó lo mejor.

“Hay de víctimas a víctimas, no tiene nada que ver, yo apoyo a las víctimas de violencia sexual y menores de edad, este no tiene nada que ver, por el tema. Yo no puedo decir si es víctima o no, a mi no me corresponde, yo espero que ella esté bien y que no salga perjudicada”, explicó Sergio Mayer.

El exGaribaldi dijo dispuesto a ayudar a Ninel Conde con trámite que esté en sus manos y que sea legal, ya que los delitos fiscales no son un tema que le competa.

“Depende el tipo de ayuda, si necesita algún trámite o tipo de ayuda que esté en mis manos por supuesto que lo voy a hacer. Un trámite que esté dentro de la ley y que pueda apoyarla en lo que necesite, pero en su caso como tema no me puedo involucrar porque no es mi línea, ni mi bandera ni un tema que me competa”, aseveró.

