Estas son las bebidas que te ayudarán a no enfermarte en invierno.

Tal vez eres simpatizante del “team frío”, pero no hay dudas de que las condiciones climáticas del invierno incrementan los casos de enfermedades respiratorias en México. Por lo que, si en los últimos días has resentido el cambio de temperatura, ya es momento de fortalecer tu cuerpo y sistema inmunológico con bebidas que te ayudarán a no enfermarte en invierno.

Pero antes de presentar a las bebidas que te ayudarán a no enfermarte en invierno, hay que esclarecer que el frío no es realmente el causante de que enfermes de alguna gripe o resfriado común. Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), otros detalles como tener las ventanas cerradas todo el día influyen para la aparición y reproducción de los virus.

¡Cuidado con las enfermedades del estómago causadas por el calor!

Te puede interesar: Deliciosos licuados que te ayudarán a adelgazar mientras duermes.

¿Qué tomar para no enfermarte en invierno?

Jugo de sandía con apio: Cuidar y prestar atención a la hidratación de nuestro cuerpo es importante en cualquier época del año. Por esta razón, el jugo de sandía con apio es una de las bebidas que te ayudarán a no enfermarte en invierno, ya que contiene un 92% de agua, nutrientes y antioxidantes como el licopeno. Igualmente, el apio es rico en agua, vitamina C y fibra.

Cuidar y prestar atención a la hidratación de nuestro cuerpo es importante en cualquier época del año. Por esta razón, el jugo de sandía con apio es una de las bebidas que te ayudarán a no enfermarte en invierno, ya que contiene un 92% de agua, nutrientes y antioxidantes como el licopeno. Igualmente, el apio es rico en agua, vitamina C y fibra. Jugo de limón con miel y albahaca: Se encuentra entre las bebidas que te ayudarán a no enfermarte en invierno por las propiedades de la miel que sirven para el control de síntomas como la tos y congestión nasal. En este sentido, puedes beberla de forma preventiva por el contenido de vitamina C y la frescura que aportan el limón y la albahaca.

Se encuentra entre las bebidas que te ayudarán a no enfermarte en invierno por las propiedades de la miel que sirven para el control de síntomas como la tos y congestión nasal. En este sentido, puedes beberla de forma preventiva por el contenido de vitamina C y la frescura que aportan el limón y la albahaca. Licuado de papaya con piña y limón: Finalmente, este licuado de papaya elaborado con piña y limón se encuentra en la lista por los beneficios de cada uno de los ingredientes. En primer lugar, la piña es rica en un nutriente llamado betacaroteno que disminuye las posibilidades de tener enfermedades respiratorias. Seguidamente, la piña favorece la digestión y el limón es un fruto rico en vitamina C.

Finalmente, este licuado de papaya elaborado con piña y limón se encuentra en la lista por los beneficios de cada uno de los ingredientes. En primer lugar, la piña es rica en un nutriente llamado betacaroteno que disminuye las posibilidades de tener enfermedades respiratorias. Seguidamente, la piña favorece la digestión y el limón es un fruto rico en vitamina C. Jugo de naranja con zanahoria, pepino y jengibre: Consumir esta mezcla logrará fortalecer tu sistema inmune y protegerte frente a las enfermedades respiratorias debido a las vitaminas que se encuentran en la naranja, zanahoria y pepino. De igual forma, es una de las bebidas que te ayudarán a no enfermarte en invierno por la presencia del gingerol en el jengibre, es decir, uno de sus compuestos que actúa como antioxidante y antiinflamatorio.

Consumir esta mezcla logrará fortalecer tu sistema inmune y protegerte frente a las enfermedades respiratorias debido a las vitaminas que se encuentran en la naranja, zanahoria y pepino. De igual forma, es una de las bebidas que te ayudarán a no enfermarte en invierno por la presencia del gingerol en el jengibre, es decir, uno de sus compuestos que actúa como antioxidante y antiinflamatorio. Jugo de kiwi con manzana y almendras: Esta es una opción más en la lista de bebidas que te ayudarán a no enfermarte en invierno por el alto contenido de vitamina C que proporciona el kiwi. Sin embargo, la manzana y las almendras son alimentos muy saludables y que enriquecen más a este jugo.

Además de prevenir las enfermedades respiratorias con los jugos y licuados ya citados, recuerda que es igual de importante lavarse las manos con regularidad o desinfectarse con alcohol o gel antibacterial. También sugiere la Organización Mundial de la Salud (OMS) no tocarse los ojos, nariz y boca, especialmente luego de estar en contacto con personas enfermas. Por último, vacunarse y no salir a la calle en caso de síntomas.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los mejores trucos para proteger a tu piel en temporada de frío?