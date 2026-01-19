Khloé Kardashian marca tendencia: las uñas holográficas dominarán San Valentín 2026

Aunque apenas hemos dejado atrás las celebraciones de Año Nuevo, ya tenemos la mirada puesta en la festividad más sentimental del calendario: San Valentín. En la actualidad, las tendencias nacen y mueren en cuestión de horas, pero Khloé Kardashian ha logrado detener el tiempo con una propuesta que combina sofisticación, brillo y un toque de modernismo romántico. Khloé mostró un primer plano de lo que sería la manicura definitiva para este San Valentín 2026: las "uñas holográficas rosas".

|Instagram: Khloé Kardashian

¿Cómo son uñas holográficas rosas de Zola Ganzorigt?

Detrás de este set se encuentra la mente creativa de Zola Ganzorigt, la manicurista de cabecera de las Kardashian y responsable de varios de los momentos más virales en la estética de las manos durante el último año.

El diseño se aleja de la unidimensionalidad de los inviernos pasados:

La forma: Se mantiene el estilo "extra-long" y cuadrado, un sello inconfundible de Khloé que estiliza las manos.

El color de base: Un tono rosa bebé, fresco y delicado, que sirve como el lienzo perfecto.

El acabado: Una capa superior de purpurina holográfica que refleja un arcoíris de colores. Según la experta Natalie Minerva, este tipo de acabados brillantes y multidimensionales serán los más solicitados de la temporada invernal por su capacidad de adaptarse tanto a uñas largas como cortas.

¿Por qué usar el brillo en San Valentín?

No es casualidad que Khloé opte por este camino. Durante diciembre, la estrella fue vista con un rojo profundo y destellos clásicos, pero la transición hacia el rosa holográfico marca el inicio de la temporada romántica.

Este movimiento se alinea con lo visto en otras figuras de impacto global como Taylor Swift, quienes han rescatado los acabados iridiscentes para elevar looks que, de otro modo, podrían parecer juveniles, dándoles un giro sofisticado y maduro.

¿Cómo lograr el look en casa?

Para la audiencia que busca replicar esta estética sin pasar horas en el salón, el secreto reside en el top coat. Para obtener ese efecto de "polvo de estrellas" que luce Khloé, se recomiendan finalizadores con copos holográficos, como el conocido The Stardust Effect de Olive & June. La clave es aplicar una base sólida de rosa pastel y sellar con una capa generosa de brillo multidimensional para capturar la luz en cada movimiento.

Aunque el calendario apenas marca las primeras semanas de enero, Khloé Kardashian ya ha definido el moodboard de millones de personas para el próximo 14 de febrero.