“Sin Senos Sí hay Paraíso”: Fanáticos se DESCONTROLAN al ver las PRIMERAS imágenes

Hace un mes, la cadena Telemundo informó el inicio de las grabaciones de la nueva entrega de “Sin Senos Sí Hay Paraíso”. La gran noticia que paralizó a las redes fue la confirmación del regreso de Majida Issa como Yésica Beltrán, mejor conocida como "La Diabla". Se trata de un retorno muy esperado que los seguidores pedían a gritos, devolviendo a la pantalla a una de las antagonistas más polémicas y aclamadas de los últimos años.

Recientemente, la fiebre por la serie se reavivó cuando una fanática difundió en redes sociales un video de lo que serían las primeras imágenes de Issa caracterizada nuevamente como la villana. Según el TikTok, las imágenes las pudo capturar en el sector de Bello Horizonte, en Bogotá, Colombia. Los comentarios del video, que ya cuenta con casi dos millones de reproducciones, no se hicieron esperar por los fanáticos que ansían el estreno de la serie de Telemundo.

Entre las reacciones destacan: “Imagínate uno volviendo de la tienda con la bolsita de pan y encontrarte con esto”, “esa diabla no pierde ese estilo”, “soy la única que me emocioné al verla ya actuando” y “Qué lindo conocer a Majida 🥰🥰 muy buena para su papel de villana”.

¿Qué nos dice el regreso de La Diabla a “Sin Senos Sí Hay Paraíso”?

En el clip, que fue difundido originalmente el pasado 7 de febrero de 2026, podemos apreciar a La Diabla con su característico y sofisticado corte de cabello. En las imágenes se observa bajándose de una camioneta gris, escoltada por hombres armados, lo que sugiere que la villana regresará con más poder y peligro que nunca. A su lado, destaca un hombre alto que parece ser un nuevo integrante del elenco y que, según se especula, actuará como el nuevo brazo derecho de la antagonista.

¿Cuál será el reparto de “Sin Senos Sí Hay Paraíso”?

La producción ha confirmado un despliegue de talento impresionante para este capítulo. El reparto de figuras icónicas incluye a:

Carmen Villalobos

Majida Issa

Catherine Siachoque

Gregorio Pernía

Fabián Ríos

Carolina Gaitán

Francisco Bolívar

¿“Sin Senos Sí Hay Paraíso” tendrá nuevos personajes?

Además, la trama se refrescará con nuevos personajes interpretados por Arturo Barba, Elizabeth Gutiérrez, Estefanía Gómez, Osvaldo de León y Yankel Stevan, entre otros nombres como Isabela Amado, Juan Zuluaga, Val Dorantes y María Laura Quintero.

¿Cuándo y dónde ver la nueva temporada de “Sin Senos Sí Hay Paraíso”?

La cuarta temporada de "Sin Senos Sí Hay Paraíso" tiene una estrategia de estreno ambiciosa para este año. En Estados Unidos, la serie podrá verse a través de la cadena Telemundo. Aunque las grabaciones avanzan, se espera que el gran estreno llegue a las pantallas a finales de este 2026.

