“La Reina del Flow”: ¿por qué los fanáticos están DECEPCIONADOS de la participación de Yeimy?

Tras el esperado estreno de la tercera temporada de “La Reina del Flow”, los fanáticos han mantenido una paciencia admirable, esperando descubrir hacia dónde se enfocaría la participación de su protagonista, Yeimy Montoya, interpretada por la colombiana Carolina Ramírez. Sin embargo, a pesar de que la trama ya roza la mitad de la transmisión de los capítulos de esta tercera entrega producida por Caracol Televisión, el descontento estalló en redes sociales.

¿Por qué los fanáticos están decepcionados de “La Reina del Flow 3”?

El pasado fin de semana, Netflix estrenó una nueva tanda de 21 episodios (abarcando del capítulo 20 al 40) de “La Reina del Flow 3”. Aunque la expectativa era máxima, el resultado ha sido diferente. Después de varias semanas, la teleserie colombiana continúa estancada: Yeimy Montoya sigue secuestrada y el resto de los personajes permanece bajo la premisa de que ella falleció en el impactante atentado de la avioneta.

¿Qué pasó con Yeimy en “La Reina del Flow 3”?

Yeimy sigue sin aparecer en pantalla, lo que tiene muy “decepcionados” a los fanáticos que ansían que la serie traiga de vuelta a su “verdadera reina”. En cambio, en el guion actual, Carolina Ramírez aún no figura, lo que ha generado la sensación de que le quitaron el foco por completo.

La indignación se ha traducido en etiquetas que ya son tendencia, como #SinYeimyNoHayFlow.

“Lo tenían todo para darnos la mejor temporada… tenían historia, un elenco increíble y un fandom que daba todo por la serie #SinYeimyNoHayFlow”.

“Debieron seguir el consejo de su propia canción, ‘En vez de alimentar el ego, tenemos que ser muy buenos’ y hacer una tercera temporada que sí mereciera la pena y que fuera memorable, pero no, tuvieron una sola oportunidad de hacer las cosas mal y la tomaron @caracoltv”.

“#SinYeimyNoHayReina se tiraron abajo una de las mejores series que existió, hoy solo quedará en nuestro recuerdo porque el verdadero final se quedó en la segunda temporada💔”, o el desgarrador: “PORQUE LA REINA DEL FLOW ERA MÁS QUE UNA SERIE PARA MUCHOS DE NOSOTROS… Y VER EN QUÉ LA CONVIRTIERON ES UN GOLPE MUY DURO”.

¿Cuándo empieza la gira mundial de "La Reina del Flow"?

Mientras los fans exigen ver a Yeimy en la serie, se ha anunciado una ambiciosa gira de 30 fechas que recorrerá América y Europa. Aunque aún no hay fechas ni ciudades confirmadas, la intención de Caracol es clara: transformar el éxito televisivo en una experiencia sensorial y en vivo.

