¡DE NO CREER! Nadia Ferreira ocultó su embarazo con estos looks

Marc Anthony y Nadia Ferreira anunciaron la llegada de su segundo embarazo, el que se convertirá en el octavo hijo del cantante. El anuncio fue realizado con mucha ternura, aprovechando una fecha cargada de simbolismo para la pareja: la celebración de su tercer aniversario de bodas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de la opinión pública es la astucia estilística de la ex Miss Paraguay. La revelación no solo coincidió con el aniversario, sino que tomó por sorpresa a sus seguidores y a su vínculo más cercano, ya que la modelo "escondió su embarazo con looks a la moda" durante los últimos meses.

En la imagen compartida en Instagram de forma conjunta, se observa a Marc Anthony acariciando la barriguita de Nadia mientras se suma la pequeña mano de Marquito, el primogénito de la pareja. “Feliz tercer aniversario!! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande ✨ Marquito va a ser el hermano mayor”, escribió el matrimonio para dar la bienvenida a este nuevo integrante. Aunque no se ha revelado el tiempo exacto de gestación, las imágenes sugieren un estado avanzado, lo que confirma que Ferreira es una experta en el uso de la moda como herramienta de distracción.

¿Cómo logró despistar a todos?

A continuación, analizamos las piezas y tendencias que permitieron a la modelo mantener el secreto bajo llave sin perder su esencia glamurosa:

El efecto estratégico del azul y el péplum

Uno de los más comentados tras el anuncio fue un imponente look azul compuesto por un saco péplum y una falda larga. En el diseño de modas, el péplum es un recurso maestro: crea una estructura ajustada en el torso que se abre justo en la cintura, generando un “efecto visual” que disimula el abdomen de manera natural y elegante.

El minimalismo del blanco para Año Nuevo

Para la fiesta de celebración para despedir el 2025 y recibir el 2026, Nadia Ferreira apostó por un vestido blanco largo con vibras nupciales. El corte recto y la caída ligera de la tela, sumados a la luminosidad del color claro, jugaron a su favor para disimular su pancita frente a los flashes de las cámaras.

El poder del burgundy (borgoña)

Otro acierto de Nadia fue utilizar el color burgundy a su favor, un tono que se ha consolidado como la máxima tendencia en este 2026. La modelo combinó una gabardina larga con guantes de piel del mismo tono, creando un efecto monocromático que estiliza y alarga visualmente la figura, desviando la atención de la zona media.

¿Por qué el negro disimulaba la pancita de Nadia?

En otra aparición estratégica, optó por un look completamente negro, históricamente conocido como el mejor color para estilizar. El negro absorbe visualmente los volúmenes y, combinado con cortes relajados, permitió que los detalles del embarazo pasaran desapercibidos para el ojo público.

El "amarillo mantequilla" y el estilo oversize

Nadia también se sumó al amarillo mantequilla, otro color en tendencia. Utilizó una minifalda en este tono combinada con una camisa blanca oversize sobre un conjunto deportivo. La camisa amplia fue la pieza clave para cubrir el vientre sin perder la frescura. Repitió este tono en un paseo familiar con un body y pantalones de pierna ancha, demostrando que el confort no está peleado con la alta costura.

Con la llegada de este nuevo integrante, el árbol genealógico del intérprete de "Vivir mi vida" sigue creciendo. El nuevo bebé se une a Arianna, Chase, Cristian, Ryan y los mellizos Emme y Max, además de Marquito, conformando una familia numerosa que siempre ha estado bajo el escrutinio de la prensa internacional.