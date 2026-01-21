¿Dedicada a Karol G? Feid estrena POLÉMICA canción tras su ruptura con la cantante

Recientemente se realizó el lanzamiento oficial de “Cambiaré”, la esperada colaboración entre Luis Fonsi y Feid. El estreno ocurre apenas 24 horas después de que diversas fuentes cercanas a la pareja confirmaran el fin del noviazgo entre el colombiano y Karol G.

Lo que inicialmente se planteó como un ambicioso "junte" entre Puerto Rico y Colombia, se transformó en el centro de un intenso debate. La letra del tema, cargada de promesas de transformación y arrepentimiento, es interpretada por los seguidores como una carta abierta del "Ferxxo" hacia "La Bichota" en un intento por rescatar lo que él mismo describe como un "amor sincero".

¿La canción de Feid está dedicada a Karol G?

A diferencia de los ritmos festivos que suelen caracterizar al artista paisa, en “Cambiaré”, Feid explora una vulnerabilidad profunda bajo el compás de una salsa moderna y vibrante. Los versos interpretados por el colombiano parecen dirigirse directamente a Karol G: “Si un día tú piensas en mí dímelo por favor que estoy a tu merced. Te bajo el firmamento si es que así vas a creer”.

La letra de la canción gira en torno a la autocrítica y la promesa de modificar conductas para salvar una relación que "se escapa de las manos". Para los fanáticos del género urbano, el hecho de que Feid elija este momento para cantarle a las segundas oportunidades, refuerza la teoría de que la letra posee una carga vinculada a su reciente separación.

Esta es la letra de “Cambiaré”

Amigo si la ves, dile que tú me viste diferente

Que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no se siente

Si tú la ves, dile que por favor conteste

que tengo tanto que explicar

Que le he fallao’ completamente

Dile que cambiaré, yo cambiaré

Por un amor así, yo cambiaré

Te juro que vivo por ella, y por ella me moriré

Si yo me tuve que alejar

Solo me fui para volver

Yo cambiaré, Yo cambiaré

Nunca olvides el día en dije mi amor cambiaré

Hay una cosa que me sale tan mal

Pero te juro que las arreglaré

Por si algún día tú piensas en mi dime por favor que estoy a tu merced

Te bajo el firmamento si es que así vas a creer

Dile que cambiaré, yo cambiaré

Por un amor así, yo cambiaré

Te juro que vivo por ella, y por ella me moriré

Y si yo me tuve que alejar

Solo me fui para volver

Yo cambiaré, Yo cambiaré

Por favor Perdóname

Juro que no lo vuelvo hacer

Que mi vida no es na sin ti

Yo te juro que cambiaré

Que yo toy listo pa darte

To’ lo que tú quieras mi vida

Mi amor infinito y un mundo bonito, sin despedida

Uno conoce un amor cuando es sincero

Dale corazón que yo te quiero

Si no te tengo me muero

Toda mi vida por ti cambié

Tú eres la única mujer sorry baby perdóname

Yo cambiaré, yo cambiaré

Yo cambiaré

¿Dónde ocurrió el estreno de “Cambiaré” de Feid y Luis Fonsi?

El proyecto fue revelado por primera vez desde un balcón en el Viejo San Juan, durante las emblemáticas Fiestas de la Calle San Sebastián. Ante cientos de miles de espectadores, Fonsi y Feid ofrecieron un adelanto que incendió las redes sociales. La unión de estas dos potencias musicales está muy bien representas.

Luis Fonsi es el experto en hits pasionales y poseedor de siete récords Guinness, aporta la estructura melódica y el romanticismo clásico, mientras que Feid es una de las figuras más influyentes del movimiento urbano.

El video oficial, dirigido por Carlos Pérez (Elastic People), fue filmado íntegramente en la capital puertorriqueña y busca celebrar la riqueza cultural de ambos países. Sin embargo, el audiovisual pasó a segundo plano tras la poderosa letra que podría estar dedicada a su ex.