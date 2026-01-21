¿Dedicada a Karol G? Feid estrena POLÉMICA canción tras su ruptura con la cantante
Feid y Luis Fonsi lanzan “Cambiaré" en medio de rumores de separación con Karol G. Analizamos la letra que habla de arrepentimiento y segundas oportunidades
Recientemente se realizó el lanzamiento oficial de “Cambiaré”, la esperada colaboración entre Luis Fonsi y Feid. El estreno ocurre apenas 24 horas después de que diversas fuentes cercanas a la pareja confirmaran el fin del noviazgo entre el colombiano y Karol G.
Lo que inicialmente se planteó como un ambicioso "junte" entre Puerto Rico y Colombia, se transformó en el centro de un intenso debate. La letra del tema, cargada de promesas de transformación y arrepentimiento, es interpretada por los seguidores como una carta abierta del "Ferxxo" hacia "La Bichota" en un intento por rescatar lo que él mismo describe como un "amor sincero".
¿La canción de Feid está dedicada a Karol G?
A diferencia de los ritmos festivos que suelen caracterizar al artista paisa, en “Cambiaré”, Feid explora una vulnerabilidad profunda bajo el compás de una salsa moderna y vibrante. Los versos interpretados por el colombiano parecen dirigirse directamente a Karol G: “Si un día tú piensas en mí dímelo por favor que estoy a tu merced. Te bajo el firmamento si es que así vas a creer”.
La letra de la canción gira en torno a la autocrítica y la promesa de modificar conductas para salvar una relación que "se escapa de las manos". Para los fanáticos del género urbano, el hecho de que Feid elija este momento para cantarle a las segundas oportunidades, refuerza la teoría de que la letra posee una carga vinculada a su reciente separación.
Esta es la letra de “Cambiaré”
Amigo si la ves, dile que tú me viste diferente
Que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no se siente
Si tú la ves, dile que por favor conteste
que tengo tanto que explicar
Que le he fallao’ completamente
Dile que cambiaré, yo cambiaré
Por un amor así, yo cambiaré
Te juro que vivo por ella, y por ella me moriré
Si yo me tuve que alejar
Solo me fui para volver
Yo cambiaré, Yo cambiaré
Nunca olvides el día en dije mi amor cambiaré
Hay una cosa que me sale tan mal
Pero te juro que las arreglaré
Por si algún día tú piensas en mi dime por favor que estoy a tu merced
Te bajo el firmamento si es que así vas a creer
Dile que cambiaré, yo cambiaré
Por un amor así, yo cambiaré
Te juro que vivo por ella, y por ella me moriré
Y si yo me tuve que alejar
Solo me fui para volver
Yo cambiaré, Yo cambiaré
Por favor Perdóname
Juro que no lo vuelvo hacer
Que mi vida no es na sin ti
Yo te juro que cambiaré
Que yo toy listo pa darte
To’ lo que tú quieras mi vida
Mi amor infinito y un mundo bonito, sin despedida
Uno conoce un amor cuando es sincero
Dale corazón que yo te quiero
Si no te tengo me muero
Toda mi vida por ti cambié
Tú eres la única mujer sorry baby perdóname
Yo cambiaré, yo cambiaré
Yo cambiaré
¿Dónde ocurrió el estreno de “Cambiaré” de Feid y Luis Fonsi?
El proyecto fue revelado por primera vez desde un balcón en el Viejo San Juan, durante las emblemáticas Fiestas de la Calle San Sebastián. Ante cientos de miles de espectadores, Fonsi y Feid ofrecieron un adelanto que incendió las redes sociales. La unión de estas dos potencias musicales está muy bien representas.
Luis Fonsi es el experto en hits pasionales y poseedor de siete récords Guinness, aporta la estructura melódica y el romanticismo clásico, mientras que Feid es una de las figuras más influyentes del movimiento urbano.
El video oficial, dirigido por Carlos Pérez (Elastic People), fue filmado íntegramente en la capital puertorriqueña y busca celebrar la riqueza cultural de ambos países. Sin embargo, el audiovisual pasó a segundo plano tras la poderosa letra que podría estar dedicada a su ex.