Colores de UÑAS en SAN VALENTÍN: la obsesión minimalista que domina las tendencias

Si bien San Valentín es la excusa perfecta para derrochar romanticismo, la tendencia actual es enfocada únicamente en lo minimalista y sofisticado. Las uñas cortas son las grandes protagonistas de la temporada, sirviendo como el lienzo ideal para detalles delicados y líneas finas que aportan una frescura inmediata a las manos.

Para el mes del amor, las expertas en nail art identificaron tonalidades que, lejos de favorecer, pueden sumar años visualmente o restarle elegancia a un look romántico.

¿Cuáles son los colores que han pasado de moda en las uñas?

Antes de agendar la cita en el salón, es vital conocer qué esmaltes han quedado en el pasado para evitar una manicura anticuada:

Rosa chicle: Considerado demasiado infantil y llamativo para las propuestas quiet luxury de este año.

Malva pálido: Aunque es un color primaveral por excelencia, en este invierno 2026 carece de la fuerza necesaria para las propuestas de febrero.

Rojo anaranjado: Este tono vibrante se percibe ahora como poco versátil; la sofisticación actual exige rojos con profundidades más frías o clásicas.

Blanco puro: El acabado "corrector" ha sido desplazado por matices más orgánicos y cálidos.

Negro sólido: A pesar de su atemporalidad, en el contexto de San Valentín se prefiere la suavidad sobre el contraste dramático del negro.

¿Cuáles son los favoritos de uñas para San Valentín en 2026?

Para quienes buscan rejuvenecer sus manos y alinearse con lo más chic de la temporada, estos son los tonos que mandan en los salones de Nueva York y Miami:

Rosa y Rojo

La combinación que antes era tabú es hoy el epítome de la sofisticación. Utilizar una base rosa suave con micro-detalles de corazones en rojo intenso es la opción más solicitada para capturar el espíritu del 14 de febrero sin caer en lo exagerado.

Blanco lechoso (milky white)

Es la alternativa elegante al blanco tradicional. Aporta un acabado translúcido y delicado que requiere poco mantenimiento y hace que las manos luzcan impecables y limpias. Perfecta para un estilo minimalista.

Tonos nude y bases naturales

Siguiendo la estética de las "uñas de jabón" (soap nails), los nudes son el clásico infalible del 2026. Permiten añadir puntos sutiles o líneas románticas sin saturar la vista, logrando un diseño coqueto y profesional a la vez.

Azul oscuro

Para quienes desean romper con los esquemas tradicionales de San Valentín, el azul noche o azul profundo aporta un contraste invernal espectacular. Funciona de maravilla en una manicura francesa invertida, dando un toque de misterio y elegancia.

Borgoña

Este tono se ha consolidado como el rey absoluto del invierno. Su profundidad transmite una madurez elegante que el rojo tradicional a veces no alcanza. Es perfecto para lucirlo en un color sólido o con un acabado de alto brillo para una cena romántica.



