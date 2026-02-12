PELEA de FAMOSOS: dónde y cómo ver Ring Royale 2026 en Estados Unidos

La Arena Monterrey ya está lista para convertirse en el epicentro de uno de los eventos más mediáticos y controvertidos del año en México. El próximo 15 de marzo, el ring no recibirá a boxeadores profesionales, sino a figuras del entretenimiento, estrellas de redes sociales e influencers que se enfrentarán en el Ring Royale 2026. Este espectáculo, impulsado por el carismático Poncho de Nigris, nace inspirado en el éxito global de formatos como "La Velada del Año" del español Ibai Llanos o "Stream Fighters" del colombiano Westcol.

El evento no se promociona como un deporte de boxeo tradicional. Se trata de un formato híbrido que busca reunir el carisma de las celebridades con la adrenalina del combate físico. Bajo reglas diseñadas para la seguridad, pero también para el espectáculo, los combates contarán con rounds limitados, guantes reglamentarios de alto gramaje y supervisión arbitral estricta.

¿Cuándo es el evento de King Royale 2026 y cómo verlo en Estados Unidos?

Para los fanáticos que residen en Estados Unidos y no quieren perderse ni un segundo de la acción, la logística está definida. El evento se llevará a cabo el domingo 15 de marzo y será transmitido en vivo a través de las plataformas oficiales de Ring Royale.

Para quienes prefieren la experiencia presencial, los boletos están disponibles a través de Superboletos.com, con un rango de precios que oscila entre los $35 y los $380 dólares, dependiendo de la cercanía al cuadrilátero.

En cuanto a la transmisión digital, el horario de inicio está programado para las 16:00 horas en Los Ángeles, California (Tiempo del Pacífico, UTC-8), permitiendo que la comunidad latina en Estados Unidos pueda sintonizarlo en un horario estelar.

El listado oficial de King Royale 2026: ¿Quiénes se enfrentarán?

Abelito vs. Bull Terrier

Alberto del Río vs. Chuy Almada

La Kyliezz y Georgiana vs. Miss Velvetine y Alexis Mvgler (Combate en parejas)

Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella

Karely Ruiz vs. Marcela Mistral

Alfredo Adame vs. Carlos Trejo

Plato fuerte de la pelea: Adame vs. Trejo

El momento más esperado es el enfrentamiento del actor Alfredo Adame y Carlos Trejo. Esta enemistad, que se remonta al año 2001, finalmente encontrará un espacio bajo las reglas del Ring Royale.

“Mira, al cara de memela enfrijolado lo he correteado cuatro veces para romperle la boquita y lo he retado cinco veces; se ha rajado dos veces... Ese es su modus operandi”, declaró Adame a los medios mexicanos.

Lee también: ¿DÓNDE VERLAS? Las películas que hizo James Van Der Beek en su carrera

Lee también: ¡NO LO CREERÁS! James Van Der Beek actuó en VIDEO MUSICAL de Kesha

