¡NO LO CREERÁS! James Van Der Beek actuó en VIDEO MUSICAL de Kesha

James Van Der Beek siempre se caracterizó por ser uno de los actores de renombre en la industria del entretenimiento, protagonizando series y películas que marcaron a toda una generación. Sin embargo, más allá de “Dawson’s Creek”, el actor exploró territorios poco convencionales. Pocos conocen que, a pesar de su sólida carrera profesional en Hollywood, participó en un solo video musical que pocos conocen en colaboración con la cantante y compositora estadounidense Kesha.

¿Cuál es el único video musical que protagoniza James Van Der Beek?

Entre los años 2009 y 2012, Kesha se posicionó en la cima de las listas globales con éxitos masivos como “Tik Tok”, “Blah Blah Blah", "Your Love is My Drug" y "Take It Off". Fue en el año 2012 cuando lanzó “Blow”, un sencillo cuyo video musical es protagonizado por el propio James Van Der Beek.

En la actualidad, el video en YouTube acumula más de 95 millones de reproducciones. En el segundo 29, aparece el icónico actor, quien en aquel entonces tenía 34 años, interpretándose a sí mismo en una versión satírica y llena de humor.

¿Cuándo murió James Van Der Beek de Dawson's Creek?

Lamentablemente, la luz de James Van Der Beek se apagó el pasado 11 de febrero de 2026. Tras una lucha incansable que incluyó subastas de sus objetos personales y recaudaciones públicas para costear tratamientos de su cáncer, el actor falleció a los 48 años.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Él pasó sus últimos días con coraje, fe y gracia... Por ahora, pedimos privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, informó su esposa en un comunicado.

¿Cuál es el cáncer que mató a James Van Der Beek?

El protagonista de “Dawson’s Creek” lo llevaron a desestimar los primeros síntomas del cáncer colorrectal.

Se sabe que el actor atribuyó inicialmente sus dolores de estómago y los cambios en sus rutinas digestivas a un exceso en el consumo de café o a virus estomacales pasajeros.

¿Dolor de estómago constante? El síntoma de cáncer de James Van Der Beek previo a su muerte

Hoy, mientras el mundo vuelve a reproducir "Blow" para ver a ese James joven, vibrante y lleno de vida, su legado se transforma.

