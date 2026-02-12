¿DÓNDE VERLAS? Las películas que hizo James Van Der Beek en su carrera

El mundo del entretenimiento continúa asimilando el triste fallecimiento de James Van Der Beek, quien partió el pasado 11 de febrero de 2026 tras una valiente batalla de tres años contra un cáncer colorrectal. Aunque su papel más emblemático fue el de Dawson Leery en la serie juvenil "Dawson’s Creek", donde compartió pantalla con estrellas como Katie Holmes, Joshua Jackson y Michelle Williams, la filmografía de Van Der Beek es extensa y variada.

Aquí presentamos la guía actualizada de sus películas y dónde encontrarlas en las principales plataformas de streaming:

¿Cuáles son las películas de James Van Der Beek y dónde verlas?

“Juego de Campeones”: probablemente su película más famosa, donde interpreta al quarterback suplente que debe tomar las riendas del equipo. Un clásico de los dramas deportivos disponible actualmente en Netflix.

“Las Reglas de la Atracción”: interpreta al oscuro Sean Bateman. Puedes verla en Apple TV.

“Scary Movie” (2000): Van Der Beek tuvo una aparición icónica que parodiaba su propio personaje de Dawson. Está disponible en Netflix.

“Jay y Bob el Silencioso Contraatacan”: disponible en Apple TV, Prime Video y Google Play, además de servicios especializados como MGM+.

Películas thriller de James Van Der Beek

“Solución Desesperada”: un intenso thriller de supervivencia disponible en Amazon Prime Video.

“Secuestro a Plena Luz”: basada en hechos reales, esta producción ha ganado popularidad recientemente y se encuentra en Netflix.

“Paranoia”: Otra apuesta de suspenso que puedes disfrutar en Netflix.

“Formosa Betrayed”: disponible en Amazon Prime Video.

¿Cuáles son las películas de comedia de James Van Der Beek?

“El Gran Peque va de Ligue”: una de sus comedias más ligeras, disponible en Netflix, Prime Video y HBO Max.

“Boda a la Vista”: disponible a través de Apple TV.

“Milagro en Casa”: la puedes encontrar en Netflix, Prime Video y HBO Max.

Acción y suspenso

“Texas Rangers: los justicieros”: para los amantes del género western, las opciones actuales de visualización incluyen Netflix, así como compra o alquiler en Prime Video, Apple TV y Google Play Películas.

“La Partícula de Dios”: disponible en Prime Video.

“El Sueño de la Muerte”: thriller psicológico oscuro disponible en Apple TV.

“Sidelined: The QB and Me”: una de sus producciones más recientes enfocadas en el mundo del deporte, disponible en Prime Video.

“Dawson’s Creek”: El punto de partida

"Dawson’s Creek" sigue siendo la recomendación número uno para entender el fenómeno que significó James Van Der Beek en la cultura pop. La serie, que exploró las complejidades del amor adolescente, se encuentra disponible en Netflix y Prime Video.

