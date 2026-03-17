Equinoccio: 7 maneras para protegerte de la radiación UV de marzo

Con el inicio de marzo, el cambio de temperatura es evidente y el calor comienza a ganar terreno. Es el momento natural en el que decidimos dejar los abrigos en el armario y empezar a disfrutar del aire libre. Sin embargo, un error muy común pensar que solo en el verano debemos extremar las precauciones con nuestra piel. La realidad es otra: marzo es uno de los meses más engañosos y potencialmente dañinos.

La llegada del equinoccio de primavera marca un punto de inflexión donde el índice ultravioleta (UV) comienza a subir drásticamente. Al ser los días más largos, nuestro cuerpo se expone por más tiempo a una radiación para la que no siempre estamos preparados.

¿Por qué el sol de marzo es tan peligroso?

El error más frecuente sigue siendo juzgar la fuerza del sol por la sensación térmica. Aquí te presento las razones científicas para no bajar la guardia:

Intensidad vs. temperatura: A finales de marzo, el índice UV alcanza niveles moderados similares a los que veríamos en septiembre. El sol no necesita sentirse "caliente" para causar quemaduras directas o daño profundo en el ADN de tus células.

Vulnerabilidad: Tras meses de poca exposición, la piel tiene niveles mínimos de melanina (nuestra defensa natural). Además, la sequedad acumulada del invierno deja la capa externa debilitada, facilitando que la radiación cause enrojecimiento e inflamación inmediata.

El enemigo silencioso (UVA): Estos rayos están presentes con la misma intensidad todo el año. Penetran profundamente en la dermis, siendo los principales responsables de las arrugas y manchas solares. Incluso atraviesan los cristales de los coches mientras conduces al trabajo o realizas tus compras diarias.

¿Cómo puedo protegerme en primavera?

Protector solar: No esperes a ir a la playa o a la piscina. Cambia tu hidratante de mañana por una que ya incluya un SPF de 30 o superior. Para este tipo de exposición urbana, recomiendo el Neutrogena Ultra Sheer Invisible Gel Face Sunscreen Broad Spectrum SPF 40

Atención a las "zonas nuevas": En marzo, el cuello, el escote y las manos quedan al descubierto por primera vez en meses tras usar bufandas y jerséis. Al ser zonas de piel extremadamente fina, envejecen mucho más rápido; asegúrate de extender siempre el protector hasta allí.

Monitorea el índice UV: Utiliza las aplicaciones meteorológicas de tu dispositivo móvil. Si el Índice UV es de 3 o superior, la radiación es lo suficientemente fuerte como para dañar tu piel y el uso de protección es obligatorio, sin importar si el día está nublado o corre una brisa fresca.

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