Caída del equinoccio: 7 consejos para proteger tu pelo esta primavera

Con el inicio del equinoccio de primavera, muchas mujeres notamos que nuestro cabello se cae con una frecuencia inusual. Aunque solemos achacar este cambio simplemente a la "mala suerte" o al cambio de clima, todo esto tiene una explicación biológica documentada. Al aumentar las horas de luz solar, nuestros ritmos biológicos se ven alterados, lo que provoca que un mayor porcentaje de folículos pilosos entren simultáneamente en la denominada fase telógena (fase de caída).

Sin embargo, el impacto no es inmediato. Es a las pocas semanas de este cambio estacional cuando observamos el famoso shedding o desprendimiento masivo. A este proceso natural debemos sumarle la sequedad y deshidratación que dejó el invierno atrás, dejando el cuero cabelludo mucho más reactivo y sensible a cualquier factor externo.

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Para contrarrestar este proceso natural y evitar que la pérdida de volumen sea drástica, es fundamental ajustar tu rutina con estos consejos expertos:

Estabiliza el cuero cabelludo : Si notas un aumento de grasa, picor o descamación con el cambio de tiempo, es momento de cambiar tu champú. Un cuero cabelludo equilibrado es la base indispensable de un cabello fuerte y sano.

Ajusta la frecuencia de lavado: Existe el mito de que lavar el pelo favorece la caída, pero es al revés. No tengas miedo a lavarlo si hay exceso de sebo; una limpieza adecuada evita que los folículos se obstruyan y se debiliten.

Reduce la manipulación física: Durante las épocas de caída estacional, el cabello está más sensible que nunca. Evita tirones bruscos al desenredar y opta por peines de púas anchas que no tensionen la raíz.

Controla el impacto térmico: El calor excesivo deshidrata y debilita la fibra. Intenta no utilizar herramientas a temperaturas agresivas y aplica siempre un protector térmico de alta calidad.

Apuesta por tecnología iónica: Herramientas de secado avanzadas, como las de EOLUX, son grandes aliadas. Estas combinan potencia de aire con un control térmico inteligente, reduciendo el tiempo de exposición al calor y ayudando a cerrar la cutícula.

Nutrición desde el interior: La belleza nace de adentro. Asegúrate de que tu dieta sea rica en vitaminas (especialmente del grupo B) y minerales como el zinc y el hierro, que favorecen la síntesis de queratina, compensando el esfuerzo extra que hace tu cuerpo por adaptarse a la primavera.

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