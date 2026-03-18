5 cosas que haces mal con tu esponja de maquillaje

Si aún no utilizas una esponja de maquillaje en tu rutina diaria, déjame decirte que te estás perdiendo la verdadera magia de un acabado profesional. Estos instrumentos se volvieron indispensables con la llegada de la famosa Beauty Blender, y desde entonces, decenas de marcas han lanzado sus versiones para facilitar la aplicación de bases, correctores y productos en crema. Sin embargo, ¿qué opinan realmente los dermatólogos?

A menudo dejamos "para después" la limpieza de nuestros objetos de belleza. Aunque no es mi intención juzgar, es vital preguntarse: ¿cuándo fue la última vez que lavaste profundamente o reemplazaste tu esponja? Las doctoras Debra Jaliman y Sonia Badreshia-Bansal recomiendan fielmente limpiar estos accesorios y sustituirlos con frecuencia.

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Los 5 errores más comunes y cómo solucionarlos

Usar la esponja totalmente seca

Es el error de principiante más extendido. Las esponjas de maquillaje están diseñadas tecnológicamente para trabajar húmedas.

La solución: Al mojarla, el material se expande y sus poros se llenan de agua, lo que impide que absorba demasiado producto. Esto permite que la base se deposite sobre tu piel y no se quede atrapada en la herramienta, logrando un acabado mucho más natural, jugoso y "glowy".

Limpieza solo con agua

La doctora Sonia Badreshia-Bansal advierte que el agua por sí sola no tiene la capacidad de disolver los aceites ni los pigmentos de larga duración. Los residuos atrapados son el caldo de cultivo perfecto para las bacterias.

La solución: Utiliza un jabón suave o limpiadores específicos diseñados para descomponer la grasa del maquillaje sin dañar la delicada estructura de la esponja.

Uso de limpiadores agresivos o agua hirviendo

La doctora Debra Jaliman explica que el agua demasiado caliente o los productos con altas concentraciones de alcohol rompen la estructura porosa. Esto crea grietas internas donde los microorganismos se esconden y se multiplican, pudiendo causar irritación o dermatitis.

La solución: Lava tu herramienta con agua tibia y jabones neutros. Esto prolongará su vida útil y, sobre todo, protegerá la barrera de tu cutis.

Microondas

Aunque se viralizó en redes sociales como un método de desinfección rápida, los expertos son tajantes: no funciona. El calor extremo puede derretir el material y no garantiza la eliminación total de las bacterias internas.

La solución: No busques atajos que comprometan tu salud. La limpieza manual y constante sigue siendo el único método seguro avalado por los profesionales de la piel.

¿Dónde guardar la esponja de maquillaje?

Guardar la esponja húmeda en un neceser cerrado es el error más grave de higiene. Este ambiente favorece el crecimiento de moho, aumentando el riesgo de brotes de acné e infecciones cutáneas.

Deja que se seque completamente al aire libre en un lugar ventilado antes de guardarla. Hoy existen soportes de malla o espirales diseñados específicamente para mantener la higiene.

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