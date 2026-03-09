¿Yeimy muere? El POLÉMICO póster que tiene a los fans de “La Reina del Flow” en vilo

Este 10 de marzo, el público fanático de “La Reina del Flow” vivirá uno de los momentos más esperados y temidos del año: el estreno de los últimos capítulos de la tercera temporada. Aunque ha sido una entrega muy polémica por la poca (o nula) participación de su protagonista Yeimy Montoya, interpretada por Carolina Ramírez, la producción afirmó que sigue siendo muy vista por el público, consolidándose como un fenómeno imparable en las plataformas digitales.

Desde el pasado 13 de enero, los aficionados están pegados a la señal colombiana de Caracol TV que, a través de Netflix, ha estrenado los capítulos en tres tandas estratégicas para mantener el suspenso: la primera en enero, la siguiente en febrero y la última y definitiva en marzo.

El malestar de los seguidores: ¿Dónde está la Reina?

Recordemos que los fanáticos estaban “decepcionados” de que en la primera parte y parte de la segunda Yeimy, “La Reina del Flow”, no aparecía porque estaba secuestrada. Después de varios capítulos de la segunda tanda, al fin los fanáticos ya tenían a su “Reina”, pero una imagen anunciando el final de la temporada tiene atónicos a los fanáticos.

¿Cuándo se estrenaron los capítulos de “La Reina del Flow 3”?

La primera parte: Iniciada el 13 de enero con 19 capítulos.

Segunda tanda: El 9 de febrero con 21 capítulos más.

Gran final: Este 10 de marzo con los 24 capítulos finales.

¿Morirá Yeimy Montoya? La teoría que aterra a las redes

La incertidumbre alcanzó su punto máximo cuando una página de fans en Instagram, llamada @elflowofworld, publicó un póster de su autoría donde aparece Yeimy acostada llorando. Y es que desde que inició la tercera temporada se rumora con fuerza que su protagonista morirá en el desenlace.

Las opiniones de los fanáticos reflejan la intensidad con la que se vive este cierre: “Si Yeimy muere esa serie no sirve porque sin ella no hay reina y ella pasó mucho para que ahora disque muera”, comentan algunos en redes. Otros se preguntan: “¿Estamos claros que todos vamos a ir a ver los últimos capítulos para saber si muere o no?”. La conexión emocional es evidente en mensajes como: “Verdaderamente muy triste... amé desde el primer capítulo, pero ya no voy a seguir viendo. Un beso Yeimy y Charly”.

