Él es el RECONOCIDO actor que tuvo un INTENSO ROMANCE con Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela

El actor venezolano Fernando Carrillo, recordado por su papel protagónico en la telenovela “Abigail” junto a Catherine Fulop, ha vuelto a ser noticia. Esta vez no por su carrera artística, sino por las declaraciones que ofreció sobre su pasado sentimental y su postura política tras la captura de Nicolás Maduro .

Carrillo, quien en los años 90 fue considerado uno de los galanes más cotizados de la televisión latinoamericana, sorprendió al revelar que mantuvo un romance de tres años con Delcy Rodríguez , actual presidenta encargada de Venezuela.

Las palabras de Fernando Carrillo: “Fue el gran amor de mi vida”

En entrevista con Chilevisión, el actor confesó que Rodríguez fue su pareja y que la relación marcó profundamente su vida: “La conozco muy bien, fue mi pareja y estoy seguro que la traición no vino por allí. Tres años estuvimos juntos. Hoy puedo decir que ha sido el gran amor de mi vida, la mujer más inteligente que he conocido”.

Carrillo aseguró que la admiración que siente por Delcy se debe a su capacidad de defender a su familia, su patria y sus amigos, calificándola como una mujer brillante y fuerte.

Un romance guardado en secreto entre Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez

Aunque durante años su relación más mediática fue con Catherine Fulop, el actor sorprendió al declarar que la actriz no fue el gran amor de su vida. Según Carrillo, tras esa ruptura encontró en Delcy Rodríguez una conexión única, al punto de considerar casarse con ella.

Recordemos que en una entrevista previa con el canal venezolano Globovisión, ya había insinuado su cercanía con la actual presidenta, asegurando que su regreso a Venezuela obedeció al deseo de estar junto a ella.

Polémicas declaraciones al revelar su postura política

Las declaraciones de Carrillo no solo generaron revuelo por el aspecto sentimental, sino también por su abierta defensa al chavismo. Tras la captura de Nicolás Maduro, el actor expresó su rechazo a lo que calificó como una “invasión aérea” y defendió la soberanía de Venezuela: “Estoy a favor de la autodeterminación de los pueblos. Nadie tiene que estar dictaminándole nada a nadie. Ya Dios se encargará de esto”.

Estas palabras le han valido fuertes críticas en redes sociales y enfrentamientos con figuras del entretenimiento, como la cantante Karina, quien lo acusó de haber perdido su carrera artística por apoyar al chavismo: “Fernando, tú ya no tienes carrera hace rato amigo”, le dijo Karina al actor. “No te estás jugando nada, porque no tienes carrera ni credibilidad”.