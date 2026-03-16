Coachella 2026: Todo lo que esperamos del concierto de Karol G en California

A pocos días de que Karol G debute en Coachella 2026, la expectativa ha alcanzado niveles máximos. La colombiana se convertirá en la primera artista latina en encabezar el prestigioso festival del Empire Polo Club en Indio, California, un logro que marca un antes y un después. La estrella compartirá el cartel principal de esta edición con gigantes musicales como Justin Bieber y Sabrina Carpenter.

Se espera que su presentación alcance a reunir hasta 100,000 personas por día, creando un ambiente que servirá de plataforma perfecta para un anuncio muy esperado: su nueva gira por Estados Unidos. Aquí te presentamos cómo podría ser la puesta en escena más esperada por los latinos.

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¿Por qué el show de Karol G será una innovación total?

En su primera presentación en este mismo festival durante 2022, la artista rindió un emotivo tributo a leyendas como Selena Quintanilla, Ricky Martin y Celia Cruz. Esta vez, se prevé que la colombiana traiga una estética mucho más ligada a sonidos tropicales y frescos, lo que podría darnos una apertura visual a su próximo concepto de conciertos.

Entre el set de canciones que los fanáticos anhelan oír y que probablemente formen parte del repertorio central, destacan:

"TQG" con Shakira, "Tá OK" con DENNIS y Kevin O Chris, y la sorpresiva "Coleccionando Heridas" con Marco Antonio Solís.



"Pineapple" y el indiscutible himno "Bichota".



"Si Antes Te Hubiera Conocido" o "Ivonny Bonita".

Además, los rumores en la industria sugieren que la invitada sorpresa de Karol G podría ser su paisana Kali Uchis, para interpretar en vivo el éxito de 2024, “Labios Mordidos”, un momento que sin duda se volvería viral en cuestión de segundos.

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¿Quiénes estarán en Coachella 2026? Aquí el cartel completo

El festival se llevará a cabo durante dos fines de semana, del 10 al 19 de abril, y para quienes no puedan asistir físicamente, las presentaciones se transmitirán en vivo a través de su canal oficial de YouTube.

Viernes 10 y 17 de abril: Encabezado por Sabrina Carpenter, junto a artistas como the XX, Nine Inch Noize y Disclosure.



Sábado 11 y 18 de abril: Liderado por Justin Bieber, con el apoyo de The Strokes, Giveon y Addison Rae.



Domingo 12 y 19 de abril: El día de Karol G, compartiendo jornada con Young Thug, Kaskade, BIGBANG, Laufey y Major Lazer.

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