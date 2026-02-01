Bad Bunny no es el único: todos los latinos que brillaron en el show del Super Bowl

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl se ha consolidado como la plataforma de validación global en la música. En este 2026, el escenario deja de ser solo un espacio de entretenimiento para transformarse en el epicentro de la identidad hispana. Con la confirmación de Bad Bunny como el protagonista absoluto del próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, la música en español dominará la cultura estadounidense.

Sin embargo, el camino de Bad Bunny fue pavimentado por leyendas que, década tras década, demostraron que el ritmo latino es el motor del entretenimiento.

¿Quiénes estarán con Bad Bunny en el Super Bowl?

La NFL oficializó que el tres veces ganador del Grammy encabezará el evento. Pero no estará solo; se confirmó la presencia de figuras como Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones, quienes formarán parte del marco musical del día. Para Benito Martínez, este show es la culminación de un proceso que inició en 2020, cuando apareció como invitado especial de Shakira y Jennifer López.

¿Quiénes fueron los primeros latinos en el Super Bowl?

Mucho antes del fenómeno del trap, otros artistas latinos ya habían dejado una marca imborrable en el césped de la NFL:

Gloria Estefan: La verdadera pionera. La cubana fue la primera artista hispana en protagonizar el medio tiempo en 1992 y repitió la hazaña en 1999.

Arturo Sandoval: En 1995, el icónico trompetista cubano llevó el jazz latino al Super Bowl en un show inspirado en la saga de “Indiana Jones”, acompañado por la Miami Sound Machine.

Enrique Iglesias y Christina Aguilera: En el año 2000, ambas estrellas unieron fuerzas para representar el auge del pop latino.

Gustavo Dudamel: En 2016, el director de orquesta venezolano aportó la elegancia académica al presentarse junto a Coldplay y Beyoncé, demostrando que el talento latino también brilla en la música sinfónica.

Bruno Mars: De ascendencia puertorriqueña, Mars protagonizó en 2014 uno de los shows más aclamados de la historia, regresando dos años después para una participación especial.

¿Por qué Shakira y Jennifer López son tan importantes en el Super Bowl?

Es imposible hablar de latinos en la NFL sin mencionar el Super Bowl LIV en Miami. La presentación de Shakira y Jennifer López fue una descarga multicultural que rompió récords de audiencia en YouTube. Shakira, además, ostenta un récord personal de longevidad en eventos deportivos, aportado los temas oficiales para tres Mundiales de la FIFA (2006, 2010 y 2014).