Marc Anthony y Nadia Ferreira esperan a su segundo bebé: el OCTAVO hijo del cantante

Marc Anthony y su esposa, la modelo y ex miss paraguaya Nadia Ferreira, confirmaron que serán padres por segunda ocasión. La noticia no llega en un día cualquiera; la pareja eligió este 28 de enero, fecha en la que celebran su tercer aniversario de bodas, para compartir la buena noticia con seguidores y amigos.

Lo que comenzó como una serie de rumores en los pasillos de las exclusivas fiestas de Miami, se oficializó con una imagen. En ella, se observa la silueta de Nadia con una gestación avanzada, mientras las manos de Marc y del pequeño Marquito se posan con ternura sobre el vientre, sellando un pacto de amor familiar que ha cautivado a la comunidad latina.

¿Qué dijo Nadie Ferreira tras la llegada de su segundo hijo con Marc Anthony?

La finalista de Miss Universo 2021 no escatimó sus sentimientos al redactar el pie de foto: "Happy 3rd anniversary!! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande ✨ Marquito is going to be a big brother". Con estas palabras, la conductora y modelo de 26 años reafirma la solidez de un matrimonio que muchos cuestionaron en sus inicios debido a la diferencia de edad.

Desde su fastuosa boda en el Pérez Art Museum de Miami en 2023, la pareja ha navegado entre el éxito profesional y la construcción de un núcleo íntimo. Este segundo embarazo para Ferreira llega apenas dos años después del nacimiento de Marco Antonio Jr.

¿Cuántos hijos tiene Marc Anthony?

A sus 57 años, Marc Anthony no solo celebra un aniversario más de amor, sino la expansión de una descendencia que parece no tener fin. Este nuevo integrante se convierte en el octavo hijo del cantante, un dato que refuerza su imagen de patriarca en la música tropical.

La lista de herederos del intérprete de "Flor Pálida" es un mapa de sus grandes amores: Arianna y Chase (con Debbie Rosado), Cristian y Ryan (con Dayanara Torres), y los mediáticos mellizos Emme y Maximilian (con Jennifer Lopez). Ahora, junto a Ferreira, suma dos nuevos miembros que, según expertos en relaciones públicas, solo fortalece la "Marca Anthony" ante el público hispano que valora profundamente los lazos familiares.