“Salmokji: Agua Susurrante": El tráiler coreano que ATERRA en 60 segundos

Se ha lanzado el segundo avance del próximo thriller de terror titulado “Salmokji: Aguas Susurrantes”, una película coreana que ya está generando un ruido masivo en redes sociales. La película se desarrolla cuando una figura desconocida aparece de manera inexplicable en las imágenes de la carretera de Salmokji. Este descubrimiento obliga al equipo protagonista a regresar al embalse para filmar todo lo que allí ocurre, pero es en ese momento cuando descubren que algo acecha en las oscuras y profundas aguas.

¿Qué podemos ver en el avance de “Salmokji: Aguas Susurrantes”?

La película cuenta con un elenco de lujo encabezado por Kim Hye Yoon, Lee Jong Won, Kim Jun Han, Oh Dong Min y Kim Young Sung, quienes dan vida a un equipo de rodaje atrapado en una pesadilla sobrenatural.

En el avance de poco más de un minuto, se observa a Su In (interpretada por Kim Hye Yoon) metiéndose en el agua, en un entorno donde la visibilidad es nula debido a una densa y perturbadora niebla. Tras avistar una figura desconocida que no debería estar en la carretera de Salmokji, Su In guía al equipo de rodaje hasta el lugar. Mientras tanto, Gi Tae (Lee Jong Won) la observa con una preocupación evidente, lo que aumenta la curiosidad del espectador por el destino de los personajes.

¿Por qué promete ser tan terrorífica?

La película promete consolidarse como la obra coreana más terrorífica del año. Uno de los momentos más tensos del tráiler ocurre cuando las piedras que Kyung Joon (Oh Dong Min) y Sung Bin (Yoon Jae Chan) lanzan al embalse rebotan en el agua y regresan hacia ellos a una velocidad aterradora, provocando que la tripulación prorrumpa en gritos.

El horror se intensifica cuando el equipo se dispersa y escenas rápidas muestran a Kyung Tae (Kim Young Sung) y Su In confrontando a la presencia desconocida que emerge del agua. Todo esto se complementa con la sentencia final de una anciana del lugar: "Nadie sale vivo de allí". La imagen de un aterrorizado Sung Bin enfrentándose finalmente al fantasma cierra el clip, dejando a la audiencia con el deseo de saber qué pasará en este ineludible Salmokji.

¿Cuándo se estrenará?

“Salmokji: Whispering Water” llegará a las salas y plataformas el próximo 8 de abril de 2026.

Elenco de “Salmokji: Whispering Water"

Kim Hye-yoon como Soo-in

Lee Jong-won como Ki-tae

Kim Jun-han como Gyo-sil

Kim Young-sung como Gyeong-tae

Oh Dong-min como Gyeong-jun

Yoon Jae-chan como Seong-bin

Jang Da-ah como Se-jeong

