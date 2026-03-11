Final de “La Reina del Flow 3": La impactante muerte de Yeimy Montoya que nadie quería creer

El miedo al que tanto temían sus fanáticos, llegó. “La Reina del Flow 3” alcanzó su desenlace con un final trágico, doloroso y conmovedor que, aunque muchos lo esperaban por el desarrollo de la trama, terminó sacando de sus casillas a otros tantos. La historia de Yeimy Montoya, que comenzó como una búsqueda de justicia, cerró un ciclo que dejó un vacío inmenso en la audiencia.

(A partir de este momento vienen los SPOILERS)

¿Qué pasó en el capítulo 41 de “La Reina del Flow 3”?

Durante el capítulo 41, los fanáticos confirmaron la noticia más dura: la muerte de Yeimy. Aunque la protagonista logró superar un atentado en una avioneta a inicios de esta temporada, su cuerpo no resistió más. El personaje murió por una falla cardíaca derivada de complicaciones de salud vinculadas al lupus, una enfermedad que venía padeciendo en silencio. Según el desarrollo de la historia, su reciente secuestro empeoró drásticamente su condición física, llevando su salud a un punto irreversible.

En una de las escenas más emotivas de la producción, La Reina se despide de sus hijos, Alma y Erik, y de su esposo, Charly Flow. También tuvo un momento especial con su suegra, la señora Ligia, a quien le encargó el cuidado de sus hijos. Tras estos momentos de profunda intimidad, Yeimy se acuesta y, en un plano onírico, se despierta junto a su familia. Pero allí se va alejando y despierta a Charly solo para decirle que lo ama, vuelve a cerrar los ojos y, finalmente, descansa.

¿Qué dice la actriz y la producción sobre este cierre?

Aunque en las series y telenovelas todo puede pasar, Caracol TV escribió en su página web un mensaje que ha encendido una luz de esperanza: “Pese a que Yeimy se despide de todos, lo cierto es que no hay certeza sobre qué pasará con ella, pues la historia de la reina no termina aquí...​”.

Por su parte, Carolina Ramírez, la actriz que interpreta a Yeimy, publicó en su cuenta personal una historia con el mensaje: “Soltar y agradecer”, acompañado de un emoji de corazón. “Gracias por su cariño inmenso”, terminó su primer mensaje de despedida.

Ante la cantidad de mensajes recibidos, la actriz (quien se encuentra embarazada actualmente en la vida real), envió un mensaje más extenso a su comunidad: “Esta reina es y será siempre suya. Solo deseo que en su camino haya luz, paz y mucho amor. (Al final del video les dejé un mensajito muy sentido) PD: si me despedí de ustedes con esa mirada final antes del último texto de vida de Yeimy, ahí les doy las gracias por tanto ♥️”.

