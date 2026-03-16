Cómo hacer salsa verde casera en 15 minutos

Lograr una salsa verde que sepa verdaderamente "a lo nuestro" mientras vives en Estados Unidos no tiene por qué ser una tarea complicada ni costosa. El secreto está en saber elegir los productos adecuados en los pasillos de tu supermercado local. Usando marcas accesibles y vegetales frescos, puedes elevar cualquier comida diaria a un festín tradicional.

¿Cómo hacer mi propia salsa verde desde casa?

Aquí tienes la receta para una salsa verde auténtica utilizando ingredientes que encuentras fácilmente en tu supermercado más cercano..

Lista de ingredientes



20 tomatillos frescos (asegúrate de quitarles la cáscara y lavarlos bien).



tomatillos frescos (asegúrate de quitarles la cáscara y lavarlos bien). 7 jalapeños frescos (puedes ajustar según tu tolerancia al picante).



jalapeños frescos (puedes ajustar según tu tolerancia al picante). ½ cebolla blanca.



cebolla blanca. 6 dientes de ajo.



dientes de ajo. 6 chiles de árbol de El Guapo



1 cucharada de consomé de pollo de Great Value.



cucharada de 1 cucharada de orégano entero mexicano El Guapo.



cucharada de 1 manojo de cilantro fresco.



manojo de cilantro fresco. 1 cucharada de aceite de tu preferencia.



cucharada de aceite de tu preferencia. Media taza de agua potable.

Paso a paso

El sofrito inicial: Coloque una sartén a fuego medio-alto y agregue el aceite. Una vez que esté bien caliente, incorpore los tomatillos, los jalapeños y la cebolla. Cocine entre 5 a 7 minutos revolviendo constantemente. Los pimientos y tomatillos deben lucir un poco dorados para soltar sus azúcares naturales.

El toque de los chiles secos: Agregue el ajo y los chiles de árbol. Cocine por otros 4-5 minutos. Tenga cuidado de no quemar el ajo para que no amargue la mezcla.

Sazón: Ahora es el turno del caldo de pollo de Great Value (o sal en caso de no tener consomé). Agregue el orégano y siga mezclando durante un minuto más para que las especias liberen su aroma.

Hervido y reposo: Añada el agua a la sartén y deje que hierva a fuego lento durante 3-5 minutos. Al apagar el fuego, es vital dejarlo tapado entre 5 a 10 minutos mientras se enfría; este vapor terminará de suavizar los ingredientes.

Licuado: Transfiera todo a la licuadora junto con el manojo de cilantro. Integre todo de 20 a 30 segundos para mantener una textura con cuerpo. Rectifique el sabor y sirva.

¿Con qué comer la salsa verde?

Compra las bolsas grandes de Tortilla Chips (totopos). Baña los totopos en la salsa bien caliente, añade queso fresco, crema agria y cebolla picada.

Compra un Rotisserie Chicken (pollo rostizado) ya listo de Walmart y báñalo generosamente en la salsa verde caliente.

Lee también: 9 razones para elegir el “clavicut”: El corte que estiliza el cuello y aporta volumen

