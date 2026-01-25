Shakira celebró el cumpleaños de su hijo Milan con una mega fiesta temática

Milan, el hijo mayor de Shakira , celebró su cumpleaños número 13 el pasado 22 de enero y, como era de esperarse, el festejo tuvo ese toque especial que solo una mamá orgullosa sabe darle a un momento así. La cantante barranquillera compartió parte de la celebración, dejando ver que el preadolescente disfrutó una fiesta diseñada a su medida, con detalles que conectan con una de sus pasiones más claras: el deporte.

La temática fue totalmente futbolera: la mesa de postres y la decoración se inspiraron en diferentes selecciones, con galletas, cupcakes y pastel personalizados con motivos de fútbol, Milan y selecciones nacionales. Pero hubo una protagonista indiscutible: la selección colombiana, que se robó miradas y se convirtió en el símbolo central del ambiente, como un guiño directo a las raíces de Shakira.

Shakira y el cumpleaños de Milan: fútbol y selección colombiana

En un video que publicó Shakira, se ve a Milan observando la decoración con curiosidad y emoción, mientras descubre los detalles pensados especialmente para él. La artista incluso reveló uno de los elementos más comentados: la figura principal del pastel era su hijo “jugando” con la selección de Colombia, portando el número del futbolista Luis Díaz, una referencia que delata el nivel de cuidado con el que se construyó el concepto.

El gesto no fue menor: Shakira escribió que lo puso a jugar con la selección colombiana y con el número de Luis Díaz, uno de los futbolistas colombianos más importantes de los últimos años. Así, el cumpleaños de Milan no solo celebró un año más de vida, también se volvió un homenaje a la identidad colombiana y al amor por el fútbol que atraviesa a millones de familias latinas.

Hijo de Shakira heredó el amor por el fútbol

Aunque la fiesta tuvo sello colombiano, hay otro detalle que explica por qué el balón fue el gran protagonista: Milan heredó la pasión por el fútbol de su padre, Gerard Piqué. Sin embargo, en casa también ha respirado música desde la cuna, pues Shakira ha contado en distintas ocasiones que sus hijos traen ese talento “en la sangre” y que han tomado clases desde pequeños.

De hecho, Milan no solo mira hacia las canchas: también ha explorado instrumentos y ya sabe tocar varios, según se ha reportado. Y para los fans que han seguido cada etapa familiar de la artista, hay un momento que lo resume todo: junto a su hermano Sasha, Milan participó con su mamá en el tema “Acróstico”, mostrando que la música también forma parte de su historia.

Con 13 años recién cumplidos, Milan entra de lleno a una etapa en la que empieza a construir su propio camino, entre la disciplina del deporte y la inspiración artística que lo rodea. Por ahora, su cumpleaños temático deja una postal clara: Shakira celebró a su hijo con una fiesta donde el fútbol y la selección colombiana fueron más que decoración: fueron identidad, orgullo y familia.