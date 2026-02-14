Revelan cómo fueron los últimos días de vida de la estrella de cine James Van Der Beek

Ha transcurrido menos de una semana desde que se conoció una noticia que sacudió a Hollywood y, sobre todo, a una comunidad latina en Estados Unidos que vio crecer en pantalla a James Van Der Beek , quien se destacó entre las estrellas de cine.

La mañana del 11 de febrero se confirmó el fallecimiento del actor, a los 48 años, tras una batalla contra el cáncer colorrectal que lo estuvo acompañando durante sus últimos años. Su familia lo despidió con un mensaje público en Instagram donde subrayó que se fue en paz y que enfrentó el final con “valentía, fe y dignidad”.

James Van Der Beek’s final message to the world is one of the most powerful things I have ever heard. Stop whatever you are doing and listen to this! 🥺 pic.twitter.com/BG4fR60uyv — Matt Wallace (@MattWallace888) February 11, 2026

Más allá de lo que significó el anuncio de su partida, la forma en la que vivió sus días finales en el mundo terrenal se ha vuelto tendencia entre sus fanáticos, exaltándolo aún más como alguien para admirar.

El diagnóstico de cáncer colorrectal llegó en 2023 y, desde entonces, el actor habló de un proceso interno de aceptación y autoconocimiento, en el que aprendió muchas cosas positivas sobre sí mismo. En su última entrevista antes de morir, describió la enfermedad como un camino exigente que le pidió paciencia, disciplina y una fortaleza que no sabía que tenía.

James Van Der Beek y un final con los que más quería

Sus últimos días de vida, el protagonista de “Varsity Blues” los pasó internado en una clínica recibiendo cuidados y, aún en ese entorno, jamás estuvo solo. Siempre gozó de la compañía de su familia y amigos cercanos que siguieron de cerca la evolución de su salud.

Con una paciencia que fue descrita como “constante”, el actor tenía momentos de apretones de manos, conversaciones en tonos bajos y también silencios en los que sentía acompañamiento. Todos esos mecanismos sirvieron para resistir sus “peores momentos”, cuando su cuerpo parecía no responder.

El actor pasaba la mayor parte del tiempo en cama, muy débil y sin comer. Antes de esa hospitalización final, se encontraba bajo vigilancia en el área de cuidados paliativos, donde su estado decayó de manera notable.

Lo que más fortaleció a sus allegados y fans es que Van Der Beek mantuvo en todo momento su carisma y su fe de forma intacta, emanando buena actitud para quienes lo rodearon hasta el final.

¿Qué sucedió con James Van Der Beek?

Luego de una vida colmada de éxitos en la que destacaron películas como “Amigos y Amantes”, “Juego de Campeones”, “Secuestro a Plena Luz” y hasta la serie “CSI:Cyber”, Van Der Beek fue diagnosticado con cáncer colorrectal en 2023 y todo cambió de forma drástica. La enfermedad fue avanzando con agresividad y lo obligó a transformar su vida totalmente. Al caer en cuenta, él mismo contó que su enfoque se fue moviendo hacia disfrutar el tiempo restante con sus seres queridos.

Tras la confirmación de su muerte, distintas figuras públicas enviaron mensajes de condolencias y apoyo a la familia, mientras que se sumaron a homenajes que recordaron su trayectoria y el vínculo emocional que dejó en varias generaciones.