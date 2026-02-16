La boda de Maya Hawke: Los actores de “Stranger Things” que NO asistieron
¡Maya Hawke se casó! La actriz de “Stranger Things” dio el “sí" en una íntima boda en Nueva York, pero se notó la ausencia de figuras como Millie Bobby Brown y David Harbour
La actriz Maya Hawke y el músico Christian Lee Hutson contrajeron matrimonio en una íntima y sofisticada ceremonia en la ciudad de Nueva York. La boda, celebrada bajo un estricto velo de privacidad, contó con la presencia de figuras de alto perfil, destacando la asistencia de los padres de la novia: Ethan Hawke y Uma Thurman, quienes están separados desde 2003.
A pesar del carácter reservado del evento, se supo que la lista de invitados fue reducida pero estelar. La boda de Maya Hawke se convirtió, prácticamente, en una reunión del reparto de “Stranger Things”. Actores como Natalia Dyer y Joe Keery fueron vistos acompañando a su amiga y compañera de reparto, reafirmando los lazos de años en el set de grabación.
La actriz, de 27 años, y el cantante, de 35, eligieron el simbolismo del Día de San Valentín para su enlace sorpresa. Para la ocasión, Maya lució un elegante vestido de novia blanco complementado con un abrigo de invierno adornado con plumas y Hutson optó por el rigor de un esmoquin clásico.
¿Qué actores de “Stranger Things” estuvieron presentes en la boda de Maya Hawke?
El compañerismo de la serie de ciencia ficción quedó demostrado con la presencia de gran parte de la "pandilla" de Hawkins. Entre los asistentes que los paparazzis lograron captar se encontraban:
Finn Wolfhard (Mike Wheeler)
Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)
Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)
Sadie Sink (Max Mayfield)
Natalia Dyer (Nancy Wheeler)
Charlie Heaton (Jonathan Byers)
Joe Keery (Steve Harrington)
La presencia de este grupo no solo emocionó a los fanáticos, sino que demostró que la relación de los actores trasciende lo profesional y que la amistad que nació en el set se mantiene firme.
¿Por qué Millie Bobby Brown y Noah Schnapp no asistieron a la boda?
Las cámaras también registraron ausencias notables que no pasaron desapercibidas. No se vio a Millie Bobby Brown ni a Noah Schnapp. Esta ausencia llamó la atención debido a la lealtad que ambos mantienen; recordemos que Schnapp es el padrino de la hija de Brown.
Los motivos de su falta podrían estar ligados a agendas apretadas. De hecho, según información difundida por el portal DeuxMoi, Schnapp fue visto recientemente en una cena en el Upper West Side, presuntamente trabajando en el desarrollo de nuevos proyectos.
Winona Ryder y David Harbour tampoco asistieron. En el caso de Harbour, el diario The Daily Mail informó que fue visto en una salida independiente de San Valentín.
