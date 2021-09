Interpol emite ficha roja para buscar a Laura Bozzo en 195 países.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja para buscar a Laura Bozzo en 195 países, luego de la petición por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Recordemos que, la presentadora peruana, tiene una orden de aprehensión por el presunto delito de evasión fiscal por la cantidad de 12 millones de pesos aproximadamente.

Se espera que ‘La Señorita Laura’ responda por un adeudo fiscal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT); sin embargo, la conductora no ha dado rastro de su paradero.

En su momento, las autoridades mexicanas determinaron prisión preventiva a Laura Bozzo y se le otorgó un plazo de 48 horas para presentarse de manera voluntaria en el Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, en Almoloya.

La peruana desatendió la petición y no cumplió con el tiempo asignado, declarándose prófuga de la justicia.

Así fue la misteriosa aparición de Laura Bozzo en Twitter

Fue el pasado 21 de septiembre, cuando Laura Bozzo apareció con un misterioso mensaje en Twitter que después borró.

“Siento no haber cumplido, entendí que tenía tres años para hacerlo. Y si no me presenté es porque mis problemas de salud avalados por médicos eran una sentencia de muerte anticipada. El SAT quiere que pague, cómo hacerlo encerrada, lo que se debe se paga”, señaló el tweet que fue eliminado a los pocos minutos por la artista latina.

Laura Bozzo hizo referencia a sus problemas de salud, mismos que podrían albergar una fuerte depresión clínica, según trascendió su ex Cristian Zuárez.

En su momento, Cristian Zuárez se comunicó a nuestro foro de Ventaneando y habló de la terrible tristeza de ‘La Señorita Laura’.

“Si a ella la encerraran, estaríamos matándola. Después viene todo lo que puedan hablar sobre un enfisema pulmonar, ataque al corazón, o lo que ustedes quieran, pero la matarían. La estarían condenando en vida a una muerte” subrayó el artista a Ventaneando.

