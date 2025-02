Laura Flores revela que le dio pena besar a Lalo Salazar porque su romance es la “antigüita”

Una noticia que sorprendió a propios y a extraños fue el reciente romance de Laura Flores y Lalo Salazar , quienes se reencontraron después de 23 años y decidieron darse una oportunidad en el amor.

¿Cómo anunciaron su romance? Laura Flores compartió una fotografía en Instagram dando a conocer que ella junto al conductor Eduardo Salazar, de 59 años de edad, decidieron darse una oportunidad en el amor.

“¡Así es! Casual e inesperado reencuentro con Lalo Salazar, a quien conozco desde que yo conducía en el 2002, esta vez, 23 años más tarde. Coincidimos en una entrevista en un noticiero, días después, fuimos a comer y nos hemos dado una oportunidad en el amor. Estamos agradecimos con la vida, dispuestos a tomarnos de la mano y caminar juntos…”.

¿Cómo fue su reencuentro?

Lalo Salazar reveló al periodista Mario Luna que él y Laura Flores se conocieron hace ya muchos años cuando coincidieron en un matutino; sin embargo, luego de 23 años se volvieron a encontrar, fue ahí cuando comenzó su romance.

“Vino hace poco al programa, yo la vi, la abracé con muchísimo gusto y luego quedamos en salir a comer, y estuvimos platicando mucho, y luego la volví a invitar. Luego ella me invitó a su concierto, que canta increíble, luego la acompañé a grabar una canción. Yo creo que el amor se dio desde antes, a mi me flechó Laurita”, declaró.

¿Su romance es a la antigüa?

Recientemente Laura Flores detalló en entrevista para un matutino (Hoy Día) que su relación surgió de un encuentro casual, pero llamó la atención cuando aseguró que su romance es a la antigüita y que nunca le había pasado algo similar, enamorarse de un amigo de toda la vida.

“Fue a la antigüita. Fuimos a cenar solos, eso fue un viernes y al miércoles siguiente nos vimos para cenar. Fue todo muy rápido. Me dijo ‘¿quieres ser mi novia?’; le dije ‘sí’; me quería dar un beso, le dije ‘no, aquí no’, me dio pena, entonces ya me dio el beso en el coche, más en privado”, compartió. “(Besa) muy bien. Lo más padre, somos ahora novios de manita sudada. El tiempo dirá qué pasará, está todo muy padre”, finalizó.