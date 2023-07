Laura G se despide de Venga la Alegría: así dijo adiós al programa

La semana llegó a su fin y también el paso de nuestra querida Laura G por Venga La Alegría, quien lastimosamente este viernes se despide de nuestro matutino tras cuatro años llenos de sonrisas, ocurrencias y buen humor.

¿Por qué se va Laura G de Venga la Alegría?

Hace unos días nuestra querida presentadora decidió hacer una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram donde compartió con sus más de 3 millones de seguidores su salida de Venga La Alegría.

La guapa regiomontana, de 38 años, se ha posicionado actualmente como una de las presentadoras más importantes de la televisión mexicana; sin embargo, su etapa en Venga La Alegría ha llegado a su fin tras cuatro años de alegrarnos las mañanas con su carisma.

Laura G llegó al programa con una vibra fresca y juvenil en el año 2019, desde entonces logró ganarse el cariño y admiración de la gente, pero ahora toca el turno de seguir creciendo pero en otros nuevos proyectos.

¿Qué va a pasar con Laura G? Hasta el momento se desconoce qué pasará con nuestra querida Laura G, pero le deseamos la mejor de las suertes y todo el éxito del mundo en su carrera, misma en la que se ha consolidado como una gran conductora.





¿Cómo reaccionaron sus compañeros?

Laura G se despidió este viernes de Venga La Alegría y su salida caló hondo en algunos de sus compañeros, tal es el caso de Kristal Silva, quien le dedicó unas emotivas palabras. Sin embargo no fue la única, ya que Cynthia Rodríguez también le envió un mensaje de despedida y le agradeció por su amistad y sus enseñanzas.

“Me duele mucho tu partida, estoy muy feliz por ti… pero no verte de lunes a viernes en las mañanas me duele mucho y sabes por qué, porque el día que te conocí dije ‘no creo que me lleve muy bien con ella’ y conforme pasó el tiempo aprendí de la mujer que eres, me di cuenta de la fortaleza que tienes como compañera, como mamá y como mujer”, dijo Kristal.

“Agradezco a la vida, agradezco a Dios por haber estado en VLA, por haberte conocido en este programa maravilloso, este programa que deja una huella imborrable en el corazón para ti, para mí y para todos los que hemos pisado el foro, pero quiero agradecerte todo lo que he aprendido de ti… Gracias por ser una gran conductora, pero sobre todo una gran amiga”, declaró Cynthia Rodríguez.

Sergio Sepúlveda, Ricardo Casares, Pato Borghetti y todo nuestro equipo también le desearon lo mejor tras cerrar su exitoso ciclo en Venga La Alegría.

¿Qué dijo Laura G tras durante su despedida?

“Trabajar en este lugar es hermoso, lo hablaba con Pato. Estoy muy agradecida con Azteca porque me dio unos años laborales maravillosos, con muchísima calidad, pero me dio una familia y no es el cliché, realmente amo a las personas que están aquí, a los que ustedes conocen y a los que no conocen”, dijo entre lágrimas Laura G.