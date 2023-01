VIDEO: ¿Laura G se va de Venga La Alegría?

Luego de rumores que están circulando en otros medios y redes sociales, nuestra querida Laura G responde si se va de nuestro matutino Venga La Alegría.

Laura cantó tema que conocemos en voz de Rocío Banquells, ‘Abrázame’.

Y es que aprovechó la visita de Adrián Ortega, nuestro director general de contenidos de TV Azteca, para dejar claro su continuidad en el programa más visto de las mañanas.

“No te vas, mentiras”, dijo nuestro querido Adrián Ortega a Laura G cuando le cuestionó si se va o se queda en nuestro programa.

“Antes del finiquito”. Mentira aquí seguimos con las mismas ganas de soñar …. Agradecida con nuestro trabajo tan maravilloso …. Gracias Adrián Oretga”, añadió nuestra Lau en una foto en redes.

“Algún día tooooooodos saldremos ya que no somos dueños , por lo pronto déjenos disfrutar… Gracias a todos los medios que siempre nos tienen en mente”.

Ante esta respuesta tan contundente de parte de nuestro director de contenidos de TV Azteca, Laura G pidió que ya la soltaran. “Desde agosto me traen con esto”, además se dirigió a Ricardo Casares: “Rich, no se te va hacer, rézale a otro santo, todavía me tendrás que ver más tiempo”.

Con este video, nuestra bella Laura G acabó con lo que se dijo, por lo que la seguiremos disfrutando todas las mañanas.