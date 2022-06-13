Laura León reveló que su prometido falleció de Covid-19.

Laura León habló sobre la posibilidad de hacer su bioserie y los avances que lleva sobre el tema.

Sí, hay muchas cosas. Pero se ha retrasado un poquito tesoros, hay que tener la paciencia porque no se puede de que ‘Ya ahorita’, no pues no. Las cosas llegan a su tiempo y los tiempos de Dios son perfectos. Bueno, si voy a hablar de todo, de una vez, ya que se sepa, agárrense tesoros

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Laura celebró la noche del pasado sábado la graduación de su nieta Zaaxhi, de la prepa. La joven y su hermana Yaxha, confesaron lo enamoradiza que es su abuelita.

Lo vi, me gustó, me lo compré, me lo llevé. Mi abuelita es una pillina, es una pillina. Pues yo, lo que admiro mucho de mi abuela es que ella siempre ha sido su propio amor, o sea, y eso es algo que yo le he aprendido, es un mujerón, no necesita de nadie

Laura León reveló que su prometido falleció.

Por cierto, que Laura León reveló que su prometido californiano falleció de Covid-19 el año pasado.

Le dio Covid y se quebró, pero ya otro. Sí de verdad

La Tesorito fue contundente al decir que de los cinco anillos de compromiso que ha recibido, ninguno ha regresado.

Tengo varios, varios, como cinco. Claro que no, por supuesto que no. Ya lo caído, caído como dijo María

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Sobre la posibilidad de abrir su cuenta en la popular plataforma OnlyFans, Laura León comentó lo siguiente.