Instauran el Día de Silvia Pinal en Las Vegas y así reaccionó la actriz.

La directiva del Paseo de la Fama de las Vegas, Nevada, proclamó el 3 de marzo como el Día de Silvia Pinal en dicha ciudad, por lo que la primera actriz mexicana recibió un homenaje y regaló algunas palabras para los medios, entre ellos, Ventaneando.

Durante un evento organizado por Pablo Antonio Castro Zavala en la Ciudad de México, presidente del Paseo de las Estrellas de Las Vegas, la actriz mexicana de 90 años también recibió la llave de la ciudad.

Pero eso no es todo, la matriarca de la Dinastía Pinal recibió un galardón de diamante y una medalla conmemorativa “por su brillante trayectoria artística y presencia internacional durante más de siete décadas”.

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“Con gran cariño reconocemos toda su trayectoria, toda su carrera, la queramos mucho y esperamos que siga mucho tiempo acá con nosotros para disfrutar de todo su talento y toda su persona”, dijo Pablo Antonio Castro.

Así fue la reacción de Silvia Pinal

La primera actriz mencionó que tales reconocimientos fueron una grata sorpresa que mantendrá en su corazón para siempre.

“No es fácil el momento en que te ofrecen este premio, para mí fue una sorpresa muy agradable, porque es un premio especial fuera de mi país estando en México”, declaró Doña Silvia.

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“Lo voy a enseñar, lo voy a presumir, pero lo voy a llevar, sobre todo, en mi corazón (…) Me voy feliz, me voy agradecida”, añadió Silvia Pinal a los medios.

Así mismo, la diva del cine de la época de oro en México se mostró emocionada y agradeció por el reconocimiento, incluso se tomó el tiempo para bromear con los medios de comunicación presentes y regaló unas palabras en francés y también en italiano, demostrando que además del español domina otros idiomas.