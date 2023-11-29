Laura Zapata le contesta sus indirectas a Cynthia Klitbo: “No te andes colgando de otros”

Desde hace unas semanas, las redes sociales han estado llenas de la polémica que han generado dos grandes actrices de telenovelas, donde las protagonistas son Cynthia Klitbo y Laura Zapata, quienes nos han parado de lanzarse indirectas y mensajes.

Esta situación, comenzó luego de que las dos actrices estuvieron en un polémico reality, pero desde su salida no han dejado de atacarse con temas, en algunas ocasiones muy sensibles.

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Laura Zapata no tiene piedad, arremete nuevamente contra Cynthia Klitbo, que no deja de tirarle indirectas en redes sociales.

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Luego de las polémicas declaraciones en redes sociales de Cynthia Klitbo, Laura Zapata respondió de forma contundente a sus palabras.

Imagínate nada más, pobre, las drogas y el alcohol destruyen. Parece que me conocen, ella se atrevió a decirme ‘te conozco’ no, no me conoces, nunca hemos tenido una relación, a mí esas opiniones, no me mueven, ni el copete

¿Cuál es la relación de Laura Zapata con sus hermanas?

La actriz, tampoco se muere al reiterar que ya no quiere saber nada de sus hermanas, incluyendo a Thalía.

Yo tengo unas tijeras hermosas, maravillosas que son las tijeras de oro, que cuando algo me molesta, que cuando algo me sobra, saco mis maravillosas tijeras de oro y corto, la sangre no significa amor, compañía, cariño, a veces, tenemos sangre enemiga

A la que extraña es a su abuela, Doña Eva Mange, quien se sigue manifestando en su vida cotidiana.

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