Laura Zapata le hace petición a Thalía tras declaraciones de Yolanda Andrade.
Laura Zapata rompe el silencio tras las declaraciones de Yolanda Andrade y le hace una polémica petición a su hermana Thalía, quien es su amiga.
Con la franqueza que la caracteriza, Laura Zapata compartió con la prensa que le pidió a su hermana Thalía que no se quede de manos cruzadas ante los señalamientos que Yolanda Andrade ha lanzado en su contra, asegurando que la cantante siempre la ha mantenido.
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Pues yo le digo: ‘Oye, ya controla a tu amiguita, ¿no? Oye Thalía, tendrías que hacerme tú a mí, por favor te lo suplico, un videito diciendo que ni soy mantenida, ni me has mantenido o sea ¿Qué pasó?’, yo te abrí la puerta de este medio, pero antes de que tú empezaras a trabajar en esto, yo ya trabajaba y yo vivía de esto
Yo, ya hacía teatro, cantaba, yo ya tenía mis comedias musicales, ya hacía mis películas y mi propio programa. De hecho, ella entró por mí, de hecho, ella me acompañaba a las obras de teatro; entonces, no me parece justo, no me parecen correctas estas vulgaridades
Laura Zapata le mandó un fuerte mensaje a Thalía para que le demuestre su amor como hermana menor.
Más que interceder, yo creo que ella tendría que poner un alto a este vituperio, a mí persona, porque si ella ha hecho una carrera linda, mucho marketing, su esposo rico pero, yo soy una señora de la actuación, soy una señora llena de premios en este país; entonces merezco respeto y si ella me quiere como hermana menor, entonces ella tendría que hacerme, cómo le estoy pidiendo, un video donde diga: ‘Ni mantengo a la señora, ni es una mantenida’
Yo, como hermana mayor digo, que tendría que ser categórico su mensaje. No conozco realmente, el modo específico pero mi mamá no quería esa amistad para mi hermanita
Laura Zapata le mandó un mensaje a Yolanda Andrade.
Y aprovechó las cámaras de la prensa para enviar este contundente mensaje.
A través de sus cámaras y micrófonos, hago responsable de lo que me suceda a mí, a cualquiera de mis propiedades, porque sabe dónde vivo o cualquiera de la gente cercana a mí, la hago responsable a esta persona que pues ya vimos que es de armas tomar
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La persona es muy peligrosa, han salido unas cosas tremendas de pavor, de miedo; de su familia, de su papá… Yo creo que mi hermana, no necesita ese tipo de sociedad