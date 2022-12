¿En defensa de Canelo? León Larregui explota contra Messi.

El vocalista de Zoé, León Larregui, no aguantó y explotó contra el futbolista argentino Lionel Messi, a través de su cuenta de Twitter. Las declaraciones no pararon y es que este artista se caracteriza por emitir comentarios polémicos sobre temas de tendencia, así que el Mundial, el futbol y principalmente, el jugador argentino no podían quedar atrás y más después de lo ocurrido con el boxeador mexicano. ¿Lo habrá hecho para defender al Canelo?

¿Cuáles fueron los polémicos comentarios de León Larregui sobre Messi?

Los comentarios de Larregui inciaron el pasado 3 de diciembrea través de una serie de tuits durante la transmisión del partido en el que Argentina se enfrentó a Australia y que sirvió para que el cantante mostrara su descontento ante la actitud del goleador argentino y también jugador del Paris Saint-Germain.

Cabe destacar que anteriormente, ya habia existido una “pelea” en redes sociales entre Saúl Canelo Álvarez y Messi cuando supuestamente este último pateó la playera de México en el partido que disputó la Selección Mexicana contra Argentina. Por lo tanto, no es la primera vez que el futbolista es cuestionado por su actitud.

No eres maradona messi relajate!! — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) December 3, 2022

No eres Maradonna, Messi, relájate”, fue la frase con la que el vocalista mexicano abrió la caja de pandora para arremeter contra el jugador argentino y de los organismos detrás de este deporte mundial

Las respuestas de sus fans no se hicieron esperar, pero el vocalista también siguió contestando al mismo tiempo que se generaba más conversación, descontento y polémica con el paso del tiempo y por los comentarios cortos, pero poderosos que emitía.

León Larregui también arremetió contra la FIFA

Sobre la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en inglés) escribió sobre la posible corrupón y la “ayuda” que brinda a Argentina para no enfrentarse con un equipo de verdad.

Igual me cae rebien, pero me ca... la corrupción de la fifa, que no ha puesto a Argentina frente a un equipo de verdad

Finalmente, el cantante dio su brazo a torcer cuando una de las seguidoras expresó que era argentina y que el futbol representa la alegría y la esperanza que necesitan, a lo que Larregui respondió: