Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría dan por terminada su relación por segunda vez

Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría han vuelto a acaparar los reflectores, esto a dos meses de haber intentado retomar su relación. La actriz dio a conocer que su reconciliación con el cantante no funcionó y se han vuelto a separar tras intentar salvar su matrimonio.

Es bien sabido que las segundas oportunidades no siempre funcionan, así lo demostraron Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne, quienes lucharon hasta el final por salvar su relación; sin embargo las cosas no funcionaron y se han vuelto a separar.

¿Qué dijo Sandra Echeverría?

En entrevista para UnoTV, la actriz y cantante de regional mexicano explicó que, aunque hizo todo por salvar su relación con Leonardo de Lozanne, otra vez se encuentra soltera: “Ha sido muy difícil, yo creo que el tiempo es clave y el hecho de que uno se quede en paz al saber que se luchó hasta el final, creo que eso es lo que más tranquilidad y paz te da”.

Después de confirmar que se encuentra solita, Sandra Echeverría declaró que sus prioridades han cambiado, pues ahora dedicará todo su tiempo a Andrés, el hijo que procreó con el integrante de Fobia.

Así mismo, dio a conocer que el tiempo será su mejor aliado y compañero: “Ha sido muy difícil, el tiempo es clave, también el hecho de que uno se quede en paz sabiendo que luchó hasta el final, creo que eso es lo que más tranquilidad y paz te da, finalmente he tratado de estar distraída, he estado leyendo, eso me sirve mucho. Estar distraída, tener planes con mi hijo, disfrutamos tener una serie de cosas”.

¿Por qué volvieron a separarse Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne?

La actriz no reveló los motivos por los que volvieron separarse, pero sí dejó en claro que el proceso no ha sido nada sencillo. “Es darle tiempo al tiempo, hay que tener paciencia, de repente hay días buenos y días malos, pero hay que abrazarlos igual”.

¿Cómo está lidiando con su separación?

Por último, Sandra Echeverría mencionó que ha decidido refugiarse en su trabajo: “Ha sido el año más intenso de mi vida, pero te voy a decir siempre hay bendiciones detrás de todos estos cambios y crisis. Me está lloviendo trabajo gracias a Dios, estoy feliz con mi hijo, tengo salud y no puedo estar más agradecida”.