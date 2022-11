Sandra Echeverría anuncia su separación de Leonardo de Lozanne.

Sandra Echeverría rompió el silencio para el podcast Señoras Punk, locutado por Amandititita, Reclu y Tania Zarak, sobre su separación de Leonardo de Lozanne.

La actriz confiesa que ahora duerme con su hijo, pasando por un momento sumamente doloroso en su vida personal.

“Ahorita estamos en una separación, justo por eso me he estado durmiendo con mi hijo y no ha sido fácil porque yo vengo de una familia también de divorcio y yo siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos, que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufrí. Yo tenía 11 años cuando ellos se separaron y es difícil. Esto no es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida”, declaró al podcats.

Sandra Echeverría habla de su dolorosa separación

La falta de apoyo y empatía podrían haber sido las causas de la ruptura, según confirmó Sandra al citado medio de comunicación. La actriz, quien encarna a María Félix, también habló sobre el hecho de “idealizar” a las personas.

“Yo creo que, finalmente, me importa que él esté bien y me importa yo estar bien y si vamos a estar mejor separados, pues venga, porque la verdad es un hombre que amo, que siempre voy a amar, es el padre de mi hijo y lo que más me importa es que él esté bien”, expresó.

Sandra y Leonardo iniciaron su romance en 2011, pero en el año 2014 se casaron en una playa de California, Estados Unidos. Los actores se convirtieron en padres de un hijo que responde al nombre de Andrés de Lozanne Echeverría.

La actriz no pudo evitar romper en llanto tras hablar de su separación, además de confesar que está en terapia y retomando cosas que dejó en el olvido debido a su apretada agenda.

