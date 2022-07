Leonardo García rompe el silencio tras problema entre su padre y Roberto Palazuelos.

La polémica requirió de voces que dieran su punto de vista de los hechos y ante esta situación Leonardo García rompió el silencio tras el problema entre su padre y Roberto Palazuelos.

Los excesos y drogas han estado presentes en la vida de Andrés García.

Los hechos datan de inicios de semana cuando Andrés García retó al ‘Diamante Negro’ a un duelo de balazos por supuestamente hablar mal de él luego de que los medios le consultaran sobre cómo estaban las cosas en el plano familiar. Y esto desencadenó una peculiaridad que de manera inevitable llevó a que otros personajes se expresaran.

Te puede interesar: Andrés García reveló que pensó en quitarse la vida.

¿Qué dijo Leonardo García tras el problema entre su padre y Roberto Palazuelos? “Yo soy otro canal, a mí me gusta lo positivo, nada más”, además de asegurar que no existe ningún distanciamiento entre ellos. “Cada quien tiene su vida, su trabajo y sus cosas”. Finalmente dijo que su corazón se divide en dos, pues Andrés García es su papá, pero Roberto es uno de sus amigos más cercanos.

Los hechos se complementan con las declaraciones de Margarita, esposa de Andrés García, que dijo que todo constituye una guerra de egos. También comentó que la familia era muy amiga de Palazuelos al decir: “yo siempre he tenido una buena relación con Beto, yo lo he quiero muchísimo de hace muchos años, Beto me ha apoyado, me ha asesorado problemas personales y legales”.

Pero el problema sucedió cuando Andrés García decidió hacer a Roberto Palazuelos uno de los herederos de su fortuna y afirmó: “esto empezó hace casi un año...cuando Andrés lo pone en el testamento, que había hecho antes, a Beto, le llevamos el testamento, Beto cuando lo recibe me dice tú qué opinas, ‘yo estoy feliz’ porque yo quería mucho a Beto, entonces después de esto Beto empieza a hacer público el asunto y empieza a decir que era el heredero mayoritario, el heredero universal y no sé cuánto, muchas veces”.