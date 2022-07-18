Andrés García reveló que pensó en quitarse la vida.

Andrés García confiesa haber pensado en quitarse la vida frente al dolor que le causa las lesiones que se le han acumulado a lo largo de su vida.

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El actor, nos recibió en exclusiva en su casa de Acapulco acompañado por su esposa Margarita Portillo, quien siempre ha sido pieza vital en su recuperación.

Sí, llegué a pensar un par de momentos, un par de veces, tan incomodo con tantos dolores a la edad que tiene uno, empecé a medio caminar un poquito ayer, pero llevaba como 15 días que no podía caminar, ya andaba en silla de ruedas y llegué a pensar en sí, qué caso tiene andar viviendo en malas condiciones, voy a prepararme para mi salida

Andrés García reveló que había pensado en varias formas de quitarse la vida.

El actor ha logrado salir adelante con el apoyo de Margarita, quien desde hace años ha estado a su lado en todo momento.

Pero, gracias a Dios, las atenciones de Margarita me sacaron del fondo. Yo pensaba en cómo irme, una era meterme a las olas, tengo las olas peligrosísimas en la playa, meterse a la ola, decía que tal si luego salgo y no me morí, voy a estar todo madreado con huesos rotos, le pensaba yo

No me gusta la idea de darme un balazo, nunca me ha gustado, porque se ve feo. Y, pensé en buscar en alguna pastilla, que las hay para irse tranquilamente, hay una pastilla que te vas con toda tranquilidad, se quien las tiene, no llegué hacerlo porque me faltaron pantalones

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Su esposa nos compartió las palabras que le decía al actor para evitar esa decisión.