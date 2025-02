¡No lo conseguirá! El papá de Leonardo quiere quitarles la casa

Haga lo que haga el padre de Leonardo, no los sacará de la casa que sus abuelos le dejaron a su madre. Leonardo no puede creer cómo su padre, quien nunca les dio nada, los quiera despojar de lo que no le pertenece. Si el papá de Leonardo quiere una casa para su amante, es mejor que se ponga a trabajar, pues él no entrará al domicilio.