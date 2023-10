¡Sorpresa, Polinesia! Un giro inesperado ha sacudido el mundo de la famosa familia de youtubers, Los Polinesios. A través de un video emotivo publicado en sus redes sociales, se dio a conocer una noticia que ha dejado a todos con la boca abierta: Lesslie Polinesia está embarazada, marcando un emocionante capítulo en la vida de la hermana menor de este carismático trío.

Lesslie Polinesia anuncia su embarazo a través de un emotivo video

En un revelador clip de 2 minutos y 38 segundos, Lesslie Polinesia compartió con sus seguidores la maravillosa noticia de que está esperando a su primer bebé. Conmovida y llena de emoción, la joven youtuber expresó sus sentimientos en un mensaje que llegó al corazón de todos sus seguidores.

En sus propias palabras, Lesslie afirmó: “El cambio no es miedo, es vida. He crecido compartiendo una parte de mi vida por Internet desde que tenía 16 años, he compartido de todo, risas, tristezas, triunfos, fracasos, siempre junto a mis hermanos.”

Así mismo, la integrante del famoso trío de youtubers agregó: “cada vez que decido publicar algo es con el fin de mostrar una perspectiva de la vida dulce y bella, pero no siempre la vida es de color rosa, muchas veces hay cambios que son necesarios afrontar para crecer, los cambios nos aterran porque representan incertidumbre.”

¿Cómo reaccionaron sus fans?

Esta inesperada noticia ha conmovido profundamente a los seguidores de Los Polinesios, quienes, en cuestión de minutos después de que se publicara el video, inundaron los comentarios con mensajes de felicitaciones, amor y apoyo hacia Lesslie Polinesia en su nueva etapa de vida: “AMAMOS AL BEBÉ POLINESIO”, “se viene el bb más querido”, “todos estamos seguros que será la mejor mamá" y “qué emoción, felicidades Less, qué bonito es ver a su familia crecer”, fueron algunos de los comentarios.

