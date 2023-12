Lesslie Polinesia es hospitalizada de emergencia; este es su estado de salud

En un giro impactante de los acontecimientos, Lesslie Polinesia, integrante del exitoso canal “Los Polinesios”, ha sido hospitalizada de emergencia, sumiendo a sus seguidores en un mar de incertidumbre.

La noticia llega tras la reciente revelación de su embarazo, el cual se tornó en un suceso lleno de complicaciones durante su segundo trimestre de gestación.

En octubre, Lesslie compartió con alegría la noticia de que estaba esperando a su primera hija, iluminando las redes sociales con la felicidad que acompañaba a este nuevo capítulo en su vida. Sin embargo, un manto de preocupación se cernió sobre sus seguidores cuando la influencer desapareció de las plataformas digitales, dejando a todos en vilo respecto a su bienestar.

¿Qué le pasó a Lesslie Polinesia?

Finalmente, Lesslie Polinesia rompió el silencio desde el hospital para tranquilizar a sus seguidores y compartir detalles sobre su estado de salud. Con un tono sereno pero preocupado, explicó que había sido ingresada debido a complicaciones, asegurando que no quería angustiar a sus fans con malas noticias.

“Polinesios hermosos, desaparecí un poquito porque nos encontramos hoy en el hospital. No quería angustiarlos, no quería contar qué me estaba pasando, cómo estaba”, compartió Lesslie. Sin embargo, la influencer aseguró a sus seguidores que, a pesar de las dificultades, actualmente se encuentra fuera de peligro.

La creadora de contenido, conocida por su positivismo y energía contagiosa, destacó que su reticencia a compartir malas noticias tiene como objetivo mantener tranquilos a sus seguidores. A pesar de superar las complicaciones, permanecerá en observación médica por precaución.

¿Cuál es el es estado de salud del bebé?

Lesslie también tranquilizó a sus seguidores respecto al estado de salud de su bebé, asegurando que ambos están bien y en proceso de recuperación. En un momento reflexivo, reveló que esta experiencia la hizo consciente de la efímera naturaleza de la vida, llevándola a valorar aún más cada momento.

“Quiero decirles que los amo y que todo va a estar bien. Yo estoy en recuperación, bebé también… estamos en observación”, concluyó Lesslie Polinesia, dejando a sus seguidores con un mensaje de esperanza en medio de la incertidumbre.