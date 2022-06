Leticia Calderón está “aterrada” por la salud de su hijo Luciano.

La actriz Leticia Calderón dio positivo a COVID-19 por tercera ocasión; sin embargo, desconoce el lugar dónde pudo haberse contagiado, por lo que teme por la salud de sus hijos, quienes por el momento se encuentran bien de salud y no han dado positivo.

En entrevista para Ventaneando, la actriz reveló que se encuentra trabajando en un proyecto en el que le practican pruebas dos veces por semana, lo cual consideró exagerado en un inicio, pero después agradeció ya que así puede cuidar de su salud y la de su familia.

“Ya les gustó, ya es la tercera. Estoy vacunada, tengo las tres vacunas, y la verdad es que estoy en un proyecto donde nos están haciendo la prueba dos veces por semana, al principio pensé que era como muy exagerado, pero ahorita lo agradezco”, dijo.

Los síntomas de la actriz son de leves a moderados, no obstante, está preocupada por la salud de sus hijos, Luciano y Carlo, aunque lo está tomando con más tranquilidad, ya que cuenta con esquema completo de vacunación, pero desconoce dónde pudo haber contraído la enfermedad.

“No hemos salido para nada, bueno, fui al cine dos veces, en horarios y días donde no hay nadie, porque ya tenía que sacar a mis hijos un poquito, porque entré al proyecto y todo no he podido tomar vacaciones, entonces no sé dónde me contagié.

“Me siento bien, empecé con una gripe fuerte, mucho ardor de garganta, y como calentura el primer día, y ya, nada más el cansancio, de repente me pongo las pilas y luego ya me viene el bajón horrible, en las tardes, pero ni modo, a tener paciencia”.

Lety Calderón está aterrada de que su hijo Luciano se haya contagiado

Así mismo, señaló que por ahora únicamente ella dio positivo a COVID-19, pero existe la posibilidad de que Luciano también se haya contagiado, pues empezó a sentirse mal, por lo que le hará la prueba lo antes posible para descartar que sea SARS-CoV-2. “Está mormado y estoy aterrada”, dijo la actriz que ruega a Dios que salga negativo.

“Muy chipilona porque sí me pegó muy duro, ahorita lo único que me angustia más es que Luciano o Carlo no se contagien, me trae muy tristes recuerdos, pero bueno, la vida ya también tiene que seguir, ya pasó año y medio, entonces hay que cuidarnos y ser positivos, en el buen sentido de la palabra, y ni modo”, sentenció.

El COVID-19 le trae malos recuerdos

Cabe recordar que en enero del año pasado falleció su padre debido al COVID-19, incluso varios integrantes de su familia terminaron contagiados, entre ellos su hermano.

“Con el corazón destrozado les comparto que mi maestro, mi amigo, ya no llegará a su casa. Decidió unirse con sus papás y dejarnos con un gran vacío. Te vamos a extrañar mucho papito”, publicó en aquel entonces.