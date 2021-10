¿Cuál es el estado de salud de Lety Calderón tras operación de vesícula?

Lety Calderón reveló la causa de su última operación.

Lety Calderón se comunicó a nuestro foro de Ventaneando para hablar de su reciente operación de vesícula. La querida actriz mexicana confesó que se encuentra estable tras enfrentar con éxito sus problemas de salud.

“Me hice unos estudios y me detectaron algunas piedras en la vesícula. Tarde o temprano me las tenían que operar porque transmutan y me iban a provocar dolor, así como otras complicaciones”, expresó a este programa.

“Me quitaron la vesícula; fue una cirugía mayor con anestesia general, en el hospital me quedé una noche. Ahora tengo que tener los cuidados postoperatorios de la vesícula”, continuó.

Aunque la cirugía no era urgente, Lety decidió atender sus problemas de salud a tiempo por el bienestar de sus hijos.

El doctor me dijo: ‘la cirugía no es urgente, pero tarde o temprano te la vas a tener que hacer porque transmuta a cualquier parte del cuerpo’

De una vez aproveché y me operé; no salgo de una para meterme en otra. Siempre me hago un chequeo general para cuidar mi salud y estar bien para mis hijos

¿Cómo se dio cuenta Lety Calderón que necesitaba una operación de vesícula?

Lety Calderón se dio cuenta que necesitaba una operación de vesícula tras realizarse su chequeo médico anual.

Me di cuenta porque me fui a hacer unos análisis y ahí salió; también salió colesterol alto, presión alta y creo que nada más, pero ya me estoy medicando para todo eso

Me siento un poco adolorida y mareada por estar en la cama; ya puedo caminar pero tengo un poco de tos y me duele; me dicen que sí tengo que toser para que todo regrese a su lugar

Y aunque le prohibieron las grasas, Lety Calderón desea restablecer su rutina poco a poco.

Voy a poder hacer mi vida normal; lo único que me dijeron es que no voy a poder comer tanta grasa, pero no soy una mujer de grasas

Luciano, hijo de Lety Calderón, apoyó a su mamá en todo momento.

Es muy sensible, muy apegado a mí; mi ‘doctor de cabecera’ conoce bien los términos con los que le hablo

Hablé con mis hijos y les dije que todo lo estoy haciendo para ellos y para cuidarlos

